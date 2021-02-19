Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 фев 2021 | 08:56

Не сдавайтесь и идите до конца, какие бы трудности не подготовила для вас судьба, не опускайте руки.



Овен

День не приносит значительных перемен и может разочаровать тех, кто возлагал на него большие надежды. Старайтесь проявлять не только целеустремленность, но и усидчивость, тогда вы добьетесь успеха в делах. Вероятны неожиданные задержки, непредвиденные трудности, на пути могут возникать преграды. В результате завершить начатое удастся гораздо позже, чем вы планировали.







Телец

День не связан с важными событиями и значительными переменами к лучшему. Но он приносит идеи, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим. Главное – не торопиться. Спокойно стройте планы, изучайте ситуацию, старайтесь не упустить ни одной мелочи. Решения, которые вы примете, будут верными.



Близнецы

Подходящий день для начала нового дела или подготовки к осуществлению масштабного проекта. Можно заняться поиском союзников: вы без труда обнаружите в своем окружении людей, которые не только разделяют ваши цели и взгляды на жизнь, но и одобряют методы, с помощью которых вы добиваетесь своего. Возможны крупные денежные поступления, в том числе неожиданные.



Рак

День удачен. Воспользуйтесь влиянием позитивных тенденций, чтобы довести до конца важное и сложное дело, вернитесь к проектам, которые раньше пришлось отложить из-за возникших препятствий. Плодотворно проходят встречи; можно подписывать документы, связанные с долгосрочным сотрудничеством. У некоторых Раков появится шанс сменить работу на более интересную.



Лев

Стройте планы, назначайте встречи, думайте о том, как будете добиваться самых важных своих целей. День идеально подходит для того, чтобы заложить фундамент будущих побед. Можно преуспеть в начинаниях, связанных со строительством, приобретением недвижимости, а также переездом. Поступают предложения о сотрудничестве, но они не слишком заманчивы; лучше не связывать себя обязательствами.



Дева

Стройте планы, назначайте встречи, думайте о том, как будете добиваться самых важных своих целей. День идеально подходит для того, чтобы заложить фундамент будущих побед. Можно преуспеть в начинаниях, связанных со строительством, приобретением недвижимости, а также переездом. Поступают предложения о сотрудничестве, но они не слишком заманчивы; лучше не связывать себя обязательствами.

Весы

Хороший день. Целеустремленность и уверенность в успехе помогают преодолевать преграды, не огорчаться из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Ярко проявляются лидерские качества, есть шанс стать руководителем коллектива единомышленников. Энтузиазм, с которым вы беретесь за любое дело, заразителен: рядом вскоре оказываются люди, готовые помочь. Не исключено начало служебных романов.



Скорпион

Неплохой день. Однако ваш жизненный потенциал снижен, а это значит, что силы нужно расходовать очень экономно. Не беритесь за дела, которые вряд ли удастся быстро довести до конца. Долгая однообразная работа быстро наскучивает вам, именно поэтому вы часто допускаете ошибки.



Стрелец

День складывается неплохо. Порой приходится беспокоиться – но только о совершенных мелочах. Серьезные проблемы едва ли возникнут. Удается найти надежных помощников, союзников, чья поддержка будет полезной не только сейчас, но и в будущем. Неожиданно становится ясно, что следует предпринять, чтобы справиться с личными проблемами.



Козерог

Удачный день, позволяющий добиться значительного прогресса во многих делах. Вы изобретательны и находчивы, быстро решаете сложные вопросы. Вскоре вы заметите, что многие следуют вашему примеру в надежде одержать важные победы, но достигают лишь скромных результатов.



Водолей

Звезды к вам благосклонны. Можно добиться больших успехов в самых разных делах; главное – доверять интуиции и не сдерживать творческих порывов. Вам удается найти подход к новым знакомым, завоевать их расположение. Это окажется полезным на деловых переговорах: потребуется совсем немного усилий, чтобы ваши условия были приняты. Подробнее на znakzod.ru









Рыбы

День складывается хорошо. Появляется возможность опередить конкурентов и обезоружить неприятелей, укрепить свои профессиональные позиции, добиться увеличения доходов. Все это требует серьезных затрат энергии, но ваш жизненный потенциал высок.





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