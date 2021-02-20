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Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 фев 2021 | 09:04

Сегодня всем знакам Зодиака звезды советуют вам заняться физическим трудом и здоровьем. Делайте спортом и употребляйте в пищу правильные продукты.

Овен
У Овнов будет голова разрываться от забот и хлопот, но только здравомыслие и планомерность помогут избавиться от такой суеты. Если не возьметесь за что-то новое, то точно заскучаете. В личной сфере ситуация может сложиться неоднозначная, когда Овну придется изолировать не только настырных соперников, но и самому ретироваться. 

Телец
Звезды советуют Тельцам быть приветливее с окружающими людьми. Тогда никто не обвинит вас в невежестве или неприкрытой лести. В получении финансов могут появиться проблемы, поэтому не пытайтесь решить их с наскока. Лучше обратиться за помощью к тем, кто лучше вас разбирается в таких вопросах. Вечером вас ждет судьбоносная встреча. 

Близнецы
В течение дня внимание Близнецов сфокусируется на домашних делах или материальных нюансах. Не стоит что-либо планировать утром, так как вторая половина суток внесет в ваши планы коррективы. Придется продемонстрировать ответственность за вверенное вам дело или территорию. Вас может призвать семейный долг. 

Рак
Для Раков наиболее насыщенной и продуктивной станет вторая половина дня. Именно на это время стоит планировать разъезды, встречи, технические работы. Наряду с хозяйственными вопросами, многих Раков будут мотивировать личные симпатии, захочется разделить рутинные заботы с партнером, любимым человеком.

Лев
Начало дня позволит Львам почувствовать себя свободнее: снизить нагрузки, сбросить «статическое напряжение» от негативных эмоций. Многим представителям знака пойдет на пользу отдых или несложное любимое дело. Во второй половине дня появятся новые силы для скрупулезных занятий, в том числе, не самых легких и приятных. 

Дева
Сегодня звезды настоятельно советуют Девам перенести все инициативы на вторую половину дня. Любое дело желательно начать с честной оценки перспектив и собственных потребностей, а затем принятия плана действий, тогда успех попросту неминуем. День усиливает прагматизм, заставляет думать не только о высоких материях, но и о конкретной выгоде, например, о доходе от увлечения.

Весы
Весам нужно позаботиться о своем внешнем образе, обновить гардероб и посетить салон красоты. Спокойно реагируйте на то, что говорят о вас коллеги. Если их критика конструктивная, то прислушайтесь к ней. Холостые Весы имеют все шансы завязать знакомство с интересным и надежным человеком. Только сами будьте инициативнее. 

Скорпион
Звезды обещают Скорпионам отличный день, когда многие желания исполнятся, а люди будут дарить комплименты. Главное, не зазнайтесь, но принимайте все с достоинством. Решить денежные проблемы поможет Скорпионам влиятельная особа, с которой вы созвонитесь. Избежать простуды можно, если принимать противовирусные препараты.

Стрелец
Стрельцов этот день может поставить перед выбором между идеализмом и реализмом. Не стоит считать свое мнение единственно верным, лучше дать себе право на ошибку. В то же время, не имеет смысла упорствовать в заблуждении. Если блестящая теория не работает на практике, придется поискать другие методы, способные дать желаемый результат.

Козерог       
Зведы предсказывают Козерогам достижения целей, которые он поставил перед собой еще в прошлом месяце. Независимые суждения понадобятся тем, кто занимается политикой, педагогикой или искусством. Днем Козероги лоб в лоб столкнется с человеком, которого когда-то сильно любил. В какую сторону повернет ситуация, решать только вам. 

Водолей
Во второй половине дня у Водолеев появится мотив для хлопот или повод для беспокойства. Суета не пройдет даром: возможно, вы откроете для себя новый ценный ресурс. Будет сложно обойтись без скрупулезности, дотошности, в незнакомых областях лучше положиться на профессиональную помощь. Наметить правильную линию действий поможет внутренняя собранность. Не стоит быть идеалистом.



Рыбы
Рыбов ждет трудный день, если они сами будут постоянно ныть и жаловаться на судьбу. Оградите себя от споров с родственниками, даже если сдержать свое мнение сложно. Принципиальность в семейной жизни станет для Рыб камнем преткновения к гармонии. Ведь, отношения с супругом приобретут негативные оттенки. 

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Источник: gorobzor.ru

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