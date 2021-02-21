Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 фев 2021 | 10:17

Настройтесь на отдых и долгие выходные, старайтесь оставить все свои рабочие вопросы и заботы до следующей недели. Насладитесь отдыхом и гармонией с собой.



Овен

Вы во многом можете добиться успеха. Но звезды тут ни при чем: дело только в вашей настойчивости, готовности снова и снова прикладывать усилия. С серьезными решениями не торопитесь, даже если они кажутся единственно верными. Особенно это важно в области личных отношений, потому что тут ситуация может неожиданно измениться. Вам потребуется время, чтобы разобраться в происходящем.







Телец

Вас ждет насыщенный день. Он полон странных происшествий, удивительных событий. Мало что идет по плану, часто приходится импровизировать, на ходу принимать решения. Но вы не жалуетесь. Вас ведет интуиция, достаточно прислушиваться к ее подсказкам, чтобы достичь поставленных целей.



Близнецы

Многое идет не по плану. День вас ждет интересный, но назвать его легким и совершенно безоблачными нельзя. Могут складываться неоднозначные ситуации, и разобраться в них будет нелегко. Сохраняйте спокойствие и не теряйте уверенности в себе. Лучше держаться подальше от людей, которые прежде уже сбивали вас с толку своими сомнениями и страхами. Общайтесь с оптимистами: они приносят удачу.



Рак

Благоприятный день для того, чтобы строить долгосрочные планы. Также можно проводить важные деловые переговоры: их результаты вас не разочаруют. Не исключены знакомства, которым вы будете очень рады. Не приходится прикладывать много усилий, чтобы понравиться окружающим, достаточно вести себя искренне.



Лев

Первая половина дня пройдет очень плодотворно, если вы быстро определитесь с целями и приоритетами. Вы поймете, как лучше действовать, кто даст хороший совет, к кому обратиться за помощью. Старайтесь уделять больше внимания близким, сегодня это важно и для них, и для вас. Найдется способ решить давнюю семейную проблему.



Дева

Благоприятный день для творчества. Однообразная работа дается труднее, чем обычно, к тому же порой сильно раздражает. Но и с ней вы справляетесь достойно, не допускаете серьезных ошибок и стараетесь обходиться без помощи. Опыт, полученный сегодня, еще не раз вам пригодится.

Весы

Сегодня у вас многое получается отлично. Но это не только ваша заслуга: вам помогают самые разные люди. День подходит для начала, развития и налаживания отношений любого рода. Могут завязаться знакомства, которые позже сыграют важную роль в вашей жизни.



Скорпион

Настройтесь на позитивный лад с самого утра, иначе вы рискуете испортить этот неплохой день и себе, и окружающим. Не нужно принимать близко к сердцу мелкие неудачи, переживать из-за ошибок, которые легко исправить. Да, вряд ли удастся совершенно избежать споров. Зато они помогают по-новому взглянуть на знакомые вещи, принять верные решения, найти истину.



Стрелец

Не спешите. Нужно время, чтобы определиться с приоритетами и найти кратчайший путь к цели. Не хватайтесь за все дела подряд; нужно выбрать самое важное и сосредоточиться на нем. Осторожнее с новыми знакомыми: они не всегда так доброжелательны, как кажется поначалу. Многие стараются завоевать вашу симпатию в надежде позже воспользоваться вашими знаниями, умениями и талантами.



Козерог

Вы прикладываете много усилий, чтобы достичь поставленных целей, но это не всегда помогает. Иногда приходится откладывать запланированные дела, чтобы решить неожиданно появившиеся задачи. Некоторые Козероги остаются без поддержки, на которую рассчитывали, и действуют самостоятельно, причем с большим успехом. Не раз и не два пригодится опыт, полученный раньше.



Водолей

Дел будет много, но вы отлично справитесь с каждым из них. Сложные задачи не пугают, вы находите неожиданные и эффективные способы решить их. Часто в этом помогает опыт, полученный давным-давно. Вспоминая какие-то ситуации прошлого, вы находите ответы на вопросы, актуальные сейчас.









Рыбы

Вам везет. Удается обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, избежать конфликтов и не допустить серьезных ошибок. Появляется много хороших идей, а затем вы познакомитесь с людьми, которые помогут реализовать задуманное.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram