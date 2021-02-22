Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 фев 2021 | 10:19

Звезды гороскопа едва ли позволят вам следовать заранее запланированному графику – день не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом.



Овен

Большую часть дня деловая активность Овна будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Овен неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино.







Телец

Как бы ни хотел Телец расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Тельца, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья.



Близнецы

Близнецы могут неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали, или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Другими словами, на финансовую сферу Близнецов могут повлиять сюрпризы судьбы или же их собственные перепады настроения.



Рак

Настроение Рака может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения.



Лев

Льву необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни.



Дева

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Девы, открывая перед ней новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от нее может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь.

Весы

Весы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело их отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Весам большой запас прочности: их целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать.



Скорпион

У Скорпиона будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке, возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Скорпиона вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение.



Стрелец

Вставая утром с постели, Стрелец не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни. Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Стрельца прямо на ходу принимать важные решения.



Козерог

Козерогу следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми.



Водолей

У Водолея будет плохо с чувством юмора, особенно если оно направлено в его адрес. В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Водолей с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать.









Рыбы

День предоставляет Рыбам прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже не одну. Даже если доказывать свое превосходство не входит в их планы, ситуация может раз за разом подталкивать Рыб к этому, предоставляя им шанс показать себя с самой выгодной стороны.





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