Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 фев 2021 | 10:16

Звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров.



Овен

Дела и мысли Овна будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Овен может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку.







Телец

Телец рискует заскучать: день наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Тельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться.



Близнецы

Близнецов будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – они сделают все, чтобы привести их в порядок. Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Близнецы сразу же отметут.



Рак

Рак будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Раку придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться.



Лев

Жизненная энергия Льва будет находиться на спаде: даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома. К тем же делам, за которые Лев все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход.



Дева

Дева сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать ее в тоску. Все как всегда – это так скучно, поэтому звезды гороскопа советуют Деве поднять себе настроение.

Весы

В любом деле лучший вариант действий для Весов – тот, который проверен опытом, временем и ими самими. Звезды гороскопа склоняют их мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся.



Скорпион

Скорпиону следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Скорпиону придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой.



Стрелец

Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими: их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Стрельце его стремительность, напор и «революционные» замашки.



Козерог

Какое бы решение ни потребовалось принять Козерогу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Козерог будет замедлять свой темп.



Водолей

Водолей будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если Водолей купит подарок для любимого человека, то вместо букета подарит апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве.









Рыбы

Рыб ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Рыбы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой.





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