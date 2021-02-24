Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 фев 2021 | 09:07

День подходит для любых встреч. Будет легко найти общий язык даже с теми, с кем вы раньше постоянно ссорились.



Овен

Несмотря на трудности, которые могут возникнуть в начале дня, вы не огорчаетесь и не отказываетесь от задуманного. День дает шанс добиться и давно поставленных целей, и совершенно новых. Важно прислушиваться к подсказкам интуиции, никому не позволять сбить вас с толку.







Телец

Привычные дела быстро начинают казаться скучными и утомительными, хочется взяться за что-то совершенно новое. Это неплохой день для начала учебы, но важно правильно выбрать наставника. Не доверяйте тем, кто слишком щедро раздает обещания.



Близнецы

День начинается интересно. Новые планы появляются с самого утра. Реализовать их сразу вряд ли удастся, но вы вернетесь к задуманному, как только наступит подходящий момент. Важно не растеряться, стараться использовать любую возможность. Многим Близнецам помогут в этом изобретательность и умение творчески смотреть на жизнь.



Рак

Отличный плодотворный день. Вы быстро учитесь, легко запоминаете важную информацию, находите применение своим знаниям и талантам. Поначалу окружающих будут удивлять ваши успехи, но со временем они поймут – дело тут не в везении или стечении обстоятельств, а в том, что вы всегда выбираете верный путь к цели.



Лев

День принесет много дел и забот, новые задачи, над которыми придется поломать голову. Привычные методы оказываются неэффективными, так что будьте готовы экспериментировать, искать собственные пути к цели. Советы окружающих часто оказываются бесполезными, а вот интуиция дает отличные подсказки.



Дева

День дает шанс достичь больших успехов. Отдавайте предпочтение делам, которые вам действительно интересны. Ваш неподдельный энтузиазм не оставит окружающих равнодушными: они захотят присоединиться, предложат свою помощь. Возможны полезные знакомства, есть шанс найти влиятельных союзников.

Весы

Благоприятный день для решения многих проблем. Даже неуступчивые люди охотнее, чем обычно, идут на компромиссы, соглашаются с вами. Вы многих заинтересуете своими идеями и планами. Удачными оказываются эксперименты, а смелые и необычные решения помогают быстро добиться успеха.



Скорпион

День неплохой, но полный переживаний. Эмоциональный фон нестабилен, а вы склонны тревожиться из-за пустяков. Поэтому даже незначительное происшествие может надолго выбить из колеи. Старайтесь больше думать о хорошем. Важно настроиться на позитивный лад, это поможет вам добиться перемен к лучшему.



Стрелец

Несмотря на влияние неблагоприятных тенденций, вы добьетесь успеха. Во многом помогают друзья; вы можете рассчитывать на их поддержку и хорошие советы. Будет возможность возобновить какие-то отношения, которые прекратились из-за неудачного стечения обстоятельств.



Козерог

День больше подходит для отдыха, чем для активной деятельности и напряженной работы. Если отложить важные дела нельзя, будьте осторожны и старайтесь обдумывать каждый шаг. Ошибкой будет рассчитывать на везение и удачу. Но если вы сосредоточитесь, то найдете способ преодолеть влияние негативных тенденций.



Водолей

Нелегко сосредоточиться на делах: вас то и дело кто-то или что-то отвлекает. Может потребоваться помощь для решения привычных задач; хорошо, если рядом будут надежные люди. Важно не переоценивать свои возможности, не тратить время и силы на заведомо неудачные проекты.









Рыбы

Вряд ли удастся совершенно избежать проблем. Но вы справляетесь со всеми трудностями, сохраняете хорошее настроение и оптимизм, не отчаиваетесь, даже если что-то не ладится. Настойчивость помогает добиться успехов во всем. К тому же она очень нравится окружающим и помогает находить союзников.





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