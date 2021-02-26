Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 фев 2021 | 09:17

Сегодня всем знакам Зодиака звезды советуют день посвятить отдыху, если есть такая возможность. Восстановив силы, вы почувствуете себя гораздо лучше, сможете настроиться на оптимистический лад



Овен

Напряженный день. Чаще обычного возникают конфликты, вы то и дело ссоритесь с окружающими, хотя порой даже не понимаете, почему. Те, кто прежде поддерживал вас во всем, сейчас критикуют и делают неприятные замечания; это сбивает с толку и раздражает.







Телец

Тельцам покажется, что его недооценивают и постоянно в чем-то обвиняют. Возможно, что это ваши домыслы, не больше. Нагнетая обстановку в коллективе или семье, вы сами подписываете себе приговор. В любовной сфере Тельцы предстанут перед избранником гордым и непокорным. Причем, без особых на это причин.



Близнецы

День не самый простой, но плодотворный и удачный. Вашего внимания требуют разные дела; за каждое из них вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. Будет возможность многому научиться, получить полезную информацию. То, что вы узнаете сегодня, поможет найти решение каких-то старых проблем.



Рак

Раков предупреждают о сплошных трудностях, если быть слишком самоуверенным и откровенным. Вы можете больно ранить тех, кто вас ценит. Финансы, которые вы хотите получить, поступят с опозданием. Не мутите воду в стакане, все придет в норму. Кстати, в любви Ракам тоже не следует нагнетать обстановку и придумывать то, чего нет.



Лев

Несмотря на то, что этот день довольно сложен, у вас есть шанс достичь успехов. Для этого нужно действовать быстро и решительно, ничего не откладывая на потом и не сомневаясь. Вы не боитесь смелых экспериментов, идете на риск, если в этом возникает необходимость. Часто вы добиваетесь нужных результатов там, где другие потерпели неудачу и вынуждены были отступить.



Дева

Не все дается легко, некоторые моменты этого дня будут очень напряженными. Вам часто трудно найти общий язык с людьми. Иногда даже самые близкие неправильно понимают вас, сердятся или обижаются из-за пустяков. Важно не допустить серьезных ссор и конфликтов. Старайтесь сглаживать острые углы. Если сегодня вам удастся сохранить хотя бы видимость мира, позже вернуть настоящую гармонию в отношения будет гораздо проще.

Весы

Звезды советуют Весам разобраться с домашними делами и проблемами семьи. Все это должно стоять на первом плане, отметая финансовые трудности и активную работу. Хорошо заняться творческими проектами, выехать за город и организовать небольшой праздник. Но это при условии, что у Весов будет отличное настроение и крепкое здоровье.



Скорпион

Благоприятный день для общения. Сегодня вы многих сможете убедить в своей правоте, если захотите. Вы уверены в своих силах и не сомневаетесь, что способны достичь успеха. На пути могут возникнуть преграды, но если вы не сдадитесь сразу, то найдете способ преодолеть их и действительно получите то, к чему стремитесь. Возможны удачные совпадения и приятные сюрпризы.



Стрелец

Вам стоит смотреть на жизнь оптимистичнее, а также заняться перспективным планированием. Хватит уже тратить энергию на то, что относится к разряду «пустое». Есть шанс хорошо заработать в интернете или открыть свое дело. Не упускайте то, что идет к вам в руки. Вечером Стрельца ждет неожиданное признание в любви.



Козерог

Удачный день. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания, так что стоит взяться за важные дела, не откладывая. Легко будет найти единомышленников и помощников. Встать на вашу сторону могут даже те, кого вы еще недавно считали соперниками. Не торопитесь доверять таким людям, к ним стоит присмотреться внимательнее.



Водолей

Звезды предсказывают Водолею суматошный день, когда нужно что-то стремительно планировать, а про некоторые вещи вообще забыть. Прекратите себе поедать за мелкие ошибки, они вполне поправимы. Если снизите объем работы, то на премию можно не рассчитывать. В амурных делах Водолею нужно объективно оценить свои возможности и желания.









Рыбы

Отличный день, хоть и полный забот. Масса дел требует вашего внимания, но вы успеваете все, потому что ни минуты не тратите напрасно. Часто помогают случайные знакомые, люди, от которых вы не ожидали поддержки. Общие дела и интересы могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. Тут можно полагаться на интуицию: она безошибочно подсказывает, кого стоит узнать получше.





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