Гороскоп на сегодня, 2 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 мар 2021 | 09:17

Сегодня звезды рекомендуют обратить внимание на родных близких. Им, возможно, понадобится ваша поддержка и помощь.



Овен

День не приносит значительных перемен и может разочаровать тех, кто возлагал на него большие надежды. Старайтесь проявлять не только целеустремленность, но и усидчивость, тогда вы добьетесь успеха в делах. Вероятны неожиданные задержки, непредвиденные трудности, на пути могут возникать преграды. В результате завершить начатое удастся гораздо позже, чем вы планировали.







Телец

удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным тельцам, сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.



Близнецы

День не связан с важными событиями и значительными переменами к лучшему. Но он приносит идеи, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим. Главное – не торопиться. Спокойно стройте планы, изучайте ситуацию, старайтесь не упустить ни одной мелочи. Решения, которые вы примете, будут верными.



Рак

Подходящий день для начала нового дела или подготовки к осуществлению масштабного проекта. Можно заняться поиском союзников: вы без труда обнаружите в своем окружении людей, которые не только разделяют ваши цели и взгляды на жизнь, но и одобряют методы, с помощью которых вы добиваетесь своего. Возможны крупные денежные поступления, в том числе неожиданные.



Лев

Наступил день, когда можно наконец-то дойти до какого-нибудь тренажерного или фитнес зала и купить абонемент на месяц вперед. Это позволит не откладывать занятия спортом снова в дальний ящик, и тогда в скором времени вы сможете не только скинуть лишний вес, но и укрепить сердечную мышцу. А она очень нуждается в поддержке и тренировке, так как риск инфаркта высок как никогда.



Дева

День удачен. Воспользуйтесь влиянием позитивных тенденций, чтобы довести до конца важное и сложное дело, вернитесь к проектам, которые раньше пришлось отложить из-за возникших препятствий. Плодотворно проходят встречи; можно подписывать документы, связанные с долгосрочным сотрудничеством. У некоторых Весов появится шанс сменить работу на более интересную.

Весы

Стройте планы, назначайте встречи, думайте о том, как будете добиваться самых важных своих целей. День идеально подходит для того, чтобы заложить фундамент будущих побед. Можно преуспеть в начинаниях, связанных со строительством, приобретением недвижимости, а также переездом. Поступают предложения о сотрудничестве, но они не слишком заманчивы; лучше не связывать себя обязательствами.



Скорпион

Лучшее время для избавления от лишнего веса не найти. Поэтому сегодня можно либо начать соблюдать диету, либо просто устроить себе какой-нибудь разгрузочный день. А учитывая, что поджелудочная железа сегодня даст небольшой сбой в работе, то идеальным рационом станет вареная гречка и куриная грудка. При этом от слишком активной деятельности надо отказаться. Пешая прогулка – вот лучшая нагрузка сегодня.



Стрелец

Стройте планы, назначайте встречи, думайте о том, как будете добиваться самых важных своих целей. День идеально подходит для того, чтобы заложить фундамент будущих побед. Можно преуспеть в начинаниях, связанных со строительством, приобретением недвижимости, а также переездом. Поступают предложения о сотрудничестве, но они не слишком заманчивы; лучше не связывать себя обязательствами.



Козерог

Хороший день. Целеустремленность и уверенность в успехе помогают преодолевать преграды, не огорчаться из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Ярко проявляются лидерские качества, есть шанс стать руководителем коллектива единомышленников. Энтузиазм, с которым вы беретесь за любое дело, заразителен: рядом вскоре оказываются люди, готовые помочь. Не исключено начало служебных романов.



Водолей

Неплохой день. Однако ваш жизненный потенциал снижен, а это значит, что силы нужно расходовать очень экономно. Не беритесь за дела, которые вряд ли удастся быстро довести до конца. Долгая однообразная работа быстро наскучивает вам, именно поэтому вы часто допускаете ошибки.









Рыбы

День складывается неплохо. Порой приходится беспокоиться – но только о совершенных мелочах. Серьезные проблемы едва ли возникнут. Удается найти надежных помощников, союзников, чья поддержка будет полезной не только сейчас, но и в будущем. Неожиданно становится ясно, что следует предпринять, чтобы справиться с личными проблемами.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram