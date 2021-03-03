Гороскоп на сегодня, 3 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 мар 2021 | 09:20

Звезды рекомендуют провести среду за работой. Период будет благоприятным для начала новых дел, в том числе таких, которые требуют творческого подхода, фантазии, изобретательности.



Овен

Постарайтесь провести первую половину дня плодотворно. Это очень благоприятное время для начала новых дел, в том числе таких, которые требуют творческого подхода, фантазии, изобретательности. Возможны необычные знакомства, которые позже не раз будут вам полезны. Вы многому научитесь у тех, кого встретите сегодня.







Телец

Тельцы будут зависимы от сложившихся обстоятельств. Это может быть связано с информационными источниками и даже с погодой. Вы проявите особый интерес к слухам и сплетням, особенно если разговоры будут иметь материальный характер. Некоторая информация, действительно, окажется для вас полезной, так как подскажет вам правильный путь для решения важных финансовых вопросов.



Близнецы

Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие организма. На досуге займитесь домашними танцами или не поскупитесь на расслабляющий массаж. Творчески развитая натура Близнеца настойчиво требует путей реализации потенциала.



Рак

Стоит быть осторожнее в начале дня. В это время вы склонны к необоснованному оптимизму, можете выдавать желаемое за действительное, не замечать того, что вам не нравится. Возможны неудачные решения, ошибки в расчетах. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, многое становится проще.

Лев

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.



Дева

Первая половина дня кажется бесконечно благоприятной и удачной. Но если вы будете слишком легкомысленны, неприятности не исключены. Поэтому лучше настроиться на серьезный лад и полагаться на свои силы, а не на везение. Тем, кто берется за новые дела, не стоит торопиться: спешка почти наверняка приведет к ошибкам.



Весы

День полный интересных и оригинальных замыслов в профессиональном плане, но в тоже время не все желаемое осуществится. Хотя все предпосылки к этому есть, для вас открывается новая перспектива. Но может получиться так, что какие-то жизненные обстоятельства не позволят вам совершить задуманное.



Скорпион

Не исключено, что в этот день ваши ожидания могут не оправдаться. К важной информации любимый человек отнесется не так, как вы ожидали. Впрочем, такой поворот дел неожиданно обернется к лучшему. Если вы пока одиноки, советы окружающих помогут сделать правильный выбор.



Стрелец

Действуйте решительно. Если сейчас вы будете настойчивы и изобретательны, то сможете сделать массу полезного и для себя, и для других. День хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела, в том числе масштабные и сложные. Даже если на пути возникнут какие-то преграды, вы найдете способ преодолеть их.



Козерог

Для Козерогов сегодня день перемен. Яркие представители знака очень впечатлительные натуры. Их внутренние переживания подрывают здоровье царственных лиц, что сказывается на внешнем виде. Особенно страдает ваша кожа. Сегодня у вас есть много свободного времени, уделите его себе. Не лишним будет записаться на один сеанс в спа-салон. Вдруг вам понравится. Новый имидж меняет не только внешний вид, но и самосознание.



Водолей

В начале дня не исключены недоразумения и неприятные происшествия. Встречи, назначенные на это время, могут пройти совсем не так, как вам хотелось бы. Трудно договориться с кем-то о совместных действиях, даже близкие не всегда понимают вас правильно. Но вы не отказываетесь от своих планов, не теряете уверенности в себе и продолжаете действовать.









Рыбы

Вы настроены решительно и проявляете редкую целеустремленность. Однако сегодня умение отступить и выждать будет не менее важным. Помните, что совсем не обязательно всегда бороться с обстоятельствами; иногда выгоднее остановиться и подумать о том, как использовать их в своих интересах.





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