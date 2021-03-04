Гороскоп на сегодня, 4 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 мар 2021 | 09:23

Постарайтесь как можно скорее закрыть все свои рабочие вопросы. Не оставляйте на другие дни то, что можете сделать сегодня. Поверьте, потом вы себе за это будете очень благодарны.



Овен

Интуиция часто помогает в общении. Благодаря ее подсказкам сможете найти подход даже к тем, кто настроен недружелюбно и предпочел бы ни с кем не иметь дела. День подходит для обсуждения любых непростых вопросов. Можно принимать решения, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества, тут вы не ошибетесь.







Телец

Придется потрудиться, но ваши старания не будут напрасными. Будет шанс покорить новые профессиональные вершины и обзавестись надежными союзниками. Вероятна победа над давним конкурентом; не расслабляйтесь – он наверняка поторопится нанести ответный удар.



Близнецы

Можно на многих произвести благоприятное впечатление. Вы ведете себя очень оригинально, никому не подражаете, легко и безнаказанно нарушаете традиции. Удастся найти союзников среди людей, готовых к смелым экспериментам. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.



Рак

Утром вы хорошо справляетесь с любыми делами, но не жалеете сил, а потому уже к середине дня можете почувствовать переутомление. Подумайте, с кем можно поделиться работой и ответственностью – это значительно облегчит вам жизнь.



Лев

День дает шанс подняться по служебной лестнице, произвести благоприятное впечатление и на новых знакомых, и на тех, кто давно вас знает, но почему-то недооценивает. Вы готовы к решительным действиям и ни минуты не теряете зря. Кто-то позавидует вашим успехам, но гораздо больше будет людей, которые искренне им обрадуются.



Дева

Постарайтесь заняться чем-то интересным и увлекательным. Решение повседневных вопросов лучше доверить кому-то другому, чтобы не приходилось отвлекаться, тратить время на пустяки. Помните, что вероятность успеха тем выше, чем более важные цели вы перед собой ставите. Не довольствуйтесь малым.

Весы

Обдумайте свои поступки. Возможно, вы не все делаете правильно. Чем большую гибкость вы сегодня проявите, тем более удачно сложится этот день. Не вступайте в конфликты, не поддавайтесь на провокации, ведите себя осторожно и умно – именно так вы обезоружите своих противников, причем и тайных, и явных.



Скорпион

День не несет ни неприятностей, ни серьезных испытаний. Возможностями он тоже небогат; все остается по-прежнему, но стабильность вас радует. Можно браться за новые проекты лишь в том случае, если давние, проверенные союзники уже обещали вам помощь. Важно не нарушать договоренностей, достигнутых раньше, не пересматривать условий сотрудничества.



Стрелец

События этого дня приятно удивят вас. Сбываются многие желания, неожиданно выясняется, что самые смелые планы могут быть реализованы в ближайшее время и с минимальными усилиями. Однако имейте в виду: лучше не торопиться, поскольку спешка может привести к ошибкам. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, среди людей, которым вы доверяете, затесался недоброжелатель.



Козерог

Не стоит тратить время на разговоры. Вы успеете все, что запланировали, лишь в одном случае – если будете действовать, а не вести долгие дискуссии с предполагаемыми союзниками. За сложные дела беритесь в одиночку; люди, действительно готовые и желающие помочь, вскоре подтянутся.



Водолей

Очень многообещающий день. Вы добьетесь тем больших успехов, чем больше смелости проявите в своих начинаниях. День подходит для решения важных вопросов, реализации масштабных планов. Утро – очень плодотворно, стоит встать пораньше, за несколько часов вы успеете многое.









Рыбы

Вы сможете договориться даже с теми, кого привыкли считать своими оппонентами. Ваши слова звучат чрезвычайно убедительно и веско. Этим можно воспользоваться, чтобы найти новых союзников. Имейте в виду: смешивать деловые и личные отношения крайне нежелательно.





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