Гороскоп на сегодня, 6 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 мар 2021 | 08:26

Проверьте, нет ли у вас незакрытых вопросов. Нерешенные дела могут вас тяготить и расстраивать, спокойно доделайте все начатое и отдыхайте со спокойной душой.



Овен

Можно добиться значительного прогресса в делах, но для этого придется пойти на нетривиальные меры. Будьте готовы нарушить даже те традиции, к которым относитесь с искренним уважением: только постоянно экспериментируя, вы сможете добиться заметных результатов. Полезно учиться новому, анализировать чужой опыт. Обращайте внимание на мелочи: они окажутся важными.







Телец

Благоприятный день для общения. Вы сможете произвести хорошее впечатление на людей, от которых зависит состояние ваших финансовых дел, возможное развитие карьеры и бизнес-проектов. Вероятны удачные покупки и сделки. День отлично подходит для решения проблем практического характера; любые обстоятельства и поступки окружающих вы используете с выгодой для себя.



Близнецы

Стоит потрудиться: есть шанс достичь самых важных целей. Чтобы добиться успеха, нужно отказаться от привычной тактики и поискать новых союзников, но перемены, безусловно, пойдут на пользу. Появятся люди, готовые поддержать ваши смелые начинания морально и материально, оказать бескорыстную помощь.



Рак

Отличный день для того, чтобы попытать счастья на новом поприще. Уже первые шаги в выбранном направлении покажут, что вы не ошиблись. Часто оказывается полезным опыт, который вы получали раньше. Если вы будете полагаться на него, то не совершите серьезных ошибок.



Лев

Пришло время задуматься о переменах в жизни. Приходится признать, что раньше вы совершили несколько обидных ошибок, пошли на поводу у стереотипов и предрассудков. Нужно решить, хотите ли вы и дальше идти проторенным путем или готовы поискать собственную дорогу. Второй вариант связан с некоторым риском, но обещает быть очень интересным.

Дева

Будьте осторожны во время обсуждения любых важных вопросов. Сгоряча сказанное слово может привести к серьезным проблемам. Избегать необдуманных действий трудно – слишком много соблазнов и заманчивых возможностей приносит этот день. Но почти всегда опрометчивые поступки имеют немедленные неприятные последствия.



Весы

Придется вступить в неравную борьбу с серьезным соперником, способным на хитрости, манипуляции и нарушение любых правил. День оказывается довольно напряженным, но вам все же удается сохранять спокойствие, что и позволяет добиться перемен к лучшему. Не стоит торопиться там, где дело касается денег; здесь только взвешенные решения позволяют достичь отличных результатов.



Скорпион

Вы добьетесь успеха, если сами не испугаетесь своих смелых идей. Будьте готовы двигаться вперед во что бы то ни стало. Демонстрируйте настойчивость, излучайте уверенность в себе – впечатление, которое вы производите на окружающих, очень важно для достижения поставленных целей.



Стрелец

День сложится удачно для тех, кто знает, чего хочет. Не бойтесь трудностей: они преодолимы. Пришло время отбросить колебания и сомнения. Нужно действовать, даже если возникнет соблазн подождать более благоприятного момента. Можно полагаться на давних деловых партнеров, старых знакомых, вместе с которыми вы уже преодолели немало трудностей.



Козерог

День не подходит для экспериментов, сомнительных авантюр и рискованных начинаний. Вам хочется быстрее добиться поставленных целей, но сегодня сделать это будет непросто. Запаситесь терпением и старайтесь внимательно наблюдать за действиями окружающих. Сегодня вам отлично удается учиться на чужих ошибках.









Водолей

Относительно спокойный и довольно плодотворный день. Он подходит для того, чтобы разобраться с текущими делами, навести в них порядок, завершить какие-то проекты. Для новых начинаний момент не самый благоприятный, поскольку вы склонны переоценивать свои силы. Подождите немного, изучите обстановку – возможно, вам захочется скорректировать планы.



Рыбы

Можно взяться за что-то новое, необычное и интересное. Не бойтесь шокировать окружающих, разрушить сложившиеся стереотипы. Ярко проявляются те ваши таланты, о которых прежде никто не догадывался. День подходит для того, чтобы привлечь внимание к вашим достоинствам и достижениям; не бойтесь хвастаться. Умная самореклама сейчас не выглядит ни смешно, ни навязчиво.





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