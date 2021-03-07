Гороскоп на сегодня, 7 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 мар 2021 | 09:50

Луна в знаке Козерог. Вероятны дела с вышестоящими организациями – начальством или со старшими коллегами. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Благоприятный день, приносящий хорошие идеи и новые планы. Вы не упускаете возможности добиться успеха, не боитесь рисковать, если понимаете, что это пойдет на пользу. Часто у вас появляются смелые и оригинальные идеи, которые хочется немедленно воплотить в жизнь.







Телец

Начинается день неплохо. Вероятны удачные совпадения, какие-то приятные события. Вы стараетесь поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации; окружающие благодарны за это и проникаются к вам симпатией. Не исключено начало дружеских отношений, которые долго будут вас радовать.



Близнецы

Начало дня будет интересным и плодотворным. Это подходящее время для заключения сделок, а также для решения каких-то важных вопросов, связанных в работой или бизнесом. Деловое чутье будет очень острым, вы наверняка не допустите ошибок. Не исключено, что свою поддержку вам предложат люди, от которых многое зависит. Подумайте, чем вы могли бы их отблагодарить.



Рак

У вас появится возможность сосредоточиться на личных делах. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Уделите внимание тем, кто вам дорог; это наилучшим образом скажется на отношениях. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. С крупными приобретениями лучше не спешить.



Лев

Многое может идти не так, как вы ожидали. Постарайтесь не нервничать и не сердиться из-за этого. На самом деле ситуация не так плоха, как может показаться поначалу. К тому же опыт наверняка подскажет вам, как решить все проблемы; нужно лишь успокоиться и реально оценить сложившуюся ситуацию.



Дева

Непростой день. Прежде, чем предпринять что-то важное, подумайте, какие последствия могут иметь ваши поступки, оцените и проанализируйте ситуацию. Иллюзии могут быть очень опасными, а вот реальный взгляд на вещи позволит избежать ошибок.

Весы

Спокойный благоприятный день. У вас многое получается. Особенно хорошо даются дела, требующие фантазии и творческого подхода. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым решатся проблемы, которые в последнее время не давали покоя вам и вашим близким. Вероятны предложения о сотрудничестве или смене работы.



Скорпион

Удачный день. Он хорошо подходит для любых встреч. Вы отлично ладите с людьми, производите хорошее впечатление на новых знакомых, многим нравитесь. Не исключены какие-то необычные предложения о сотрудничестве. Некоторые Скорпионы смогут реализовать свой творческий потенциал, найдут применение талантам или придумают, как превратить давнее хобби в источник доходов.



Стрелец

Влияние позитивных тенденций со временем усиливается, и вторая половина дня проходит гораздо лучше первой. Она благоприятна для встреч и общения, обсуждения важных вопросов. Не исключены интересные знакомства. Вы легко находите подход к людям, завоевываете их расположение и симпатию. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.



Козерог

Не исключены приятные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде много слышали. У некоторых Козерогов появятся новые друзья. Возможно и начало романтических отношений. Однако они будут развиваться не так быстро, как вам хотелось бы.



Водолей

Удачный день, подходящий для самых разных дел. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду, стараетесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Легко будет получить помощь, если она потребуется, договориться с кем-то о совместных действиях.









Рыбы

Начало дня очень благоприятно для общения. Это подходящее время для того, чтобы искать союзников, единомышленников, просто близких по духу людей. Вас ждут интересные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы быстро составляете верное впечатление о тех, кого видите впервые. Не исключено начало романтических историй.





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