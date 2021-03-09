Гороскоп на сегодня, 9 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 мар 2021 | 09:25

Сегодня знакам Зодиака предстоит морально тяжелый день. Если вы проявите сдержите эмоции и проявите терпеливое хладнокровие, то ситуация изменится к лучше. Однако не забывайте о физическом и психологическом отдыхе. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День беспокойный, но интересный. Добиться успеха не всегда легко, но вы настойчивы и не бросаете начатое. Появляются новые союзники, благодаря их поддержке вам удается реализовать смелые планы. Вы нравитесь людям, которые способны по достоинству оценить чужие таланты. Будет шанс подружиться с человеком, давно вызывающим у вас интерес.







Телец

Вам удастся сегодня добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. И этому поспособствует ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. От вас потребуются специальные навыки, ваш талант и интеллект. Все у вас обязательно получится. А если будете участвовать в каком-то престижном конкурсе, то призовое место вам обеспечено.



Близнецы

Вы добьетесь успехов во многих делах, если не будете торопиться. Прежде чем начинать действовать, нужно оценить ситуацию в целом, подумать, как могут развиваться события. Правильно расставьте приоритеты: это поможет противостоять соблазнам и искушениям, не потратить время на пустяки. Чтобы во всем разобраться, потребуется какое-то время; никому не позволяйте торопить вас.

Рак

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. Этот день будет удачным также для таких видов спорта как аэробика и шейпинг. Однако не стоит заниматься экстремальными видами спорта. В плане здоровья не стоит пренебрегать первоначальными симптомами болезни, лучше обратиться к врачу даже при малейшем дискомфорте.



Лев

В первой половине дня возможны мелкие неприятности, досадные недоразумения. Но вы вскоре о них забудете: усилится влияние позитивных тенденций, откроются новые горизонты, появится возможность осуществить то, что было задумано давным-давно. Вероятны удачные сделки и покупки.



Дева

Сегодня любой пустяк может стать для влюбленных Дев проблемой. Они, имеющие плохой любовный опыт в прошлом, склонны переносить его на новые отношения. Не лучший день свидания, сближения. Партнер может временно пропасть с горизонта. Звезды советуют не надумывать лишнего: все образуется.

Весы

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Сегодня повышен риск получения травм. Этот день удачный для походов в салон, различных покупок.



Скорпион

Плодотворный день. Он дает шанс достичь целей, поставленных несколько месяцев назад, или осуществить задуманное давным-давно. Будьте готовы потрудиться. Звезды поддержат многие ваши начинания, но кое-какие усилия все же потребуются.



Стрелец

Не исключены полезные знакомства. Вам удастся произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Вероятны приятные события в семье или отличные новости, касающиеся кого-то из родственников. Некоторые Стрельцы поймут, как решить финансовые или имущественные вопросы, которые в последнее время осложняли всем жизнь.



Козерог

День веселый, насыщенный, полный сюрпризов и неожиданностей. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Куда вероятнее, что вам придется заниматься несколькими делами сразу и удерживать в голове тысячу вещей. Вряд ли кто-то смог бы справиться с этим лучше вас.



Водолей

Сегодня вы будете отличаться своей пунктуальностью, аналитическим подходом, трезвым мышлением. Свое предпочтение вы, скорее всего, отдадите исследовательскому или редакторскому делу. Никаких ошибок вы не совершите, так как крайне ответственны. Вам не страшна грязная работа, вы проявите свою точность и исполнительность. Сегодня вам свойственно критиковать других людей.









Рыбы

В начале дня многое будет идти не так, как вы ожидали. Но особенно переживать по этому поводу не стоит. Интуиция подсказывает, что ситуация вскоре изменится к лучшему, и не ошибается в этом. Порой приходится отложить собственные дела, чтобы исправить чужие ошибки, помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Но вы отлично со всем справитесь и к вечеру будете очень довольны собой.





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