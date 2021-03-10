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Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 мар 2021 | 08:05

В любой ситуации сохраняйте спокойствие и будьте тверды, как скала. Не меняйте своих решений и не мечитесь из стороны в сторону. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Благоприятный спокойный день. Задумайтесь о будущем. Сегодня у вас могут появиться отличные идеи, которые в ближайшее время удастся воплотить в жизнь. Однако следует иметь в виду, что все ваши планы должны быть тщательно продуманными; нет ничего хуже поспешных решений и выводов. 

Телец
Не ждите слишком многого. Некоторые ваши планы сегодня не могут быть реализованы, придется довольствоваться малым. Возможны конфликты с людьми, от которых многое зависит в вашей жизни. Не исключено, что вы задумаетесь о прекращении какого-то давнего сотрудничества или отношений, которые играли в вашей жизни важную роль. Но с такими решениями лучше не торопиться. 

Близнецы
Удачный день. Можно добиться успеха во многих начинаниях, однако легкими победы не будут. Ищите дело, которое всерьез увлечет вас, займет все ваши мысли – именно оно откроет заманчивые перспективы. Остальные проекты лучше отложить или поручить их реализацию кому-то другому. 

Рак
Вероятны перемены к лучшему в финансовой сфере. Можно найти новый источник доходов. В делах также заметно влияние позитивных тенденций. Соперников и конкурентов можно не опасаться, сегодня они не представляют для вас угрозы. 

Лев
Сегодня вам наверняка потребуются помощники и союзники. Попытки самостоятельно достичь всех поставленных целей едва ли будут удачными. Лучше обратиться за поддержкой к надежному человеку, старому знакомому. Однако все действительно важные решения нужно принимать самостоятельно; тут советы окружающих и опыт могут оказаться вредными. 

Дева
Старайтесь замечать все, что происходит вокруг. События, которые поначалу кажутся незначительными, будут иметь серьезные последствия. Реагировать на них нужно своевременно и правильно, так что расслабляться нельзя. Помните и о том, что первые победы – не повод расслабляться и терять бдительность. До конца дня вы успеете сделать много полезного, если решите не довольствоваться малым. 

Весы
Непростой день. Может заметно измениться ваше окружение. Те, с кем вы достигли взаимопонимания, неожиданно отдаляются. На смену им приходят те, с кем еще предстоит искать общий язык. Новые знакомства оказываются и интересными, и перспективными. Проявите инициативу, чтобы ускорить развитие зарождающихся отношений – звезды готовы поддержать вас. 

Скорпион
Появится возможность решить какой-то вопрос, беспокоивший вас в течение последних недель. Поспешите, иначе кто-то воспользуется благоприятным стечением обстоятельств раньше вас. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. А вот советы со стороны бесполезны, так что спокойно пропускайте их мимо ушей. 

Стрелец
День отличается не только влиянием благоприятных тенденций, но и особенным романтическим настроением, которое будет влиять на многие ваши поступки. Высока вероятность новых знакомств и увлечений. Вы искренне интересуетесь окружающими, они отвечают тем же. Взаимные симпатии вспыхивают быстро и вскоре отношения могут принять серьезный характер.



Козерог       
Беспокойный день. Вы на время теряете уверенность в себе, становитесь необыкновенно чувствительными и ранимыми. Добавьте к этому возрастающую с каждым часом подозрительность, и вы поймете, почему окружающим нелегко иметь с вами дело. Часто кажется, что люди, которым вы привыкли доверять, не совсем откровенны с вами. Лучше не делиться своими сомнениями, иначе отношения еще больше запутаются. 

Водолей
Вы добьетесь больших успехов в сложных делах. Сегодня вам удается учесть множество факторов, предсказать действия недоброжелателей и последствия собственных поступков. Легких путей к цели лучше не искать: их просто нет. Но если как следует потрудиться, можно одержать важную победу. 

Рыбы
Вероятны перемены в личных отношениях. Часто они связаны с тем, что вы начинаете по-иному смотреть на мир, можете оставить в прошлом какие-то заблуждения. День подходит для общения, вы способны едва ли ни в каждом собеседнике найти союзника и единомышленника. 

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