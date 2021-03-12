Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 мар 2021 | 09:03

Наберитесь терпения и сил, если вы чувствуете, что истощены, то поверьте, все не напрасно. Соберитесь, чтобы сделать последний рывок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Непростой день. Даже для достижения самых простых целей приходится прикладывать усилия, порой может казаться, что весь мир ополчился против вас. Но это не заставит вас отказаться от задуманного, и вы все же достигнете поставленных целей.







Телец

День складывается удачно, подходит для решения многих вопросов. Появляются хорошие идеи. Реализовать их вам удается благодаря своевременной помощи близких. Самостоятельная деятельность тоже вполне эффективна, но более утомительна. В середине дня даже привычные дела будут требовать больше времени и сил, чем обычно.



Близнецы

Довольно сложный день для общения. Вы не готовы к компромиссам, а ситуация требует именно их. Если хотите сохранить неплохие отношения с окружающими, постарайтесь не говорить всего, что думаете, воздержитесь от двусмысленных шуток и язвительных замечаний.



Рак

День пройдет неплохо, если вы не станете нервничать по пустякам. Многое будет зависеть от вашей способности сохранять спокойствие, если что-то идет не по плану. Сейчас не стоит обсуждать и решать финансовые вопросы, особенно если они касаются денег и имущества; просто подождите немного.



Лев

День довольно беспокойный, но все же не такой плохой, как вам порой может казаться. Бытовые проблемы выходят на первый план. Иногда они даже становятся причиной разногласий с близкими. Смотрите на вещи проще – так вы, по крайней мере, убережете от напрасных волнений и себя, и окружающих.



Дева

Вас ждут встречи, которые могут иметь неожиданные последствия. Не исключено, что они изменят ваши планы на будущее или заставят вас изменить отношение к каким-то привычным вещам. Вероятны неприятные, но полезные разговоры. Даже из критики можно извлечь информацию, поэтому все замечания в свой адрес старайтесь выслушивать спокойно и внимательно.

Весы

Благоприятный день для общения, вас ждет много интересных встреч и приятных бесед. Вы отлично ладите с окружающими. Можно без опасения говорить почти все, что приходит в голову – вас поймут правильно.



Скорпион

Не говорите лишнего. Много из того, что сегодня приходит вам в голову, озвучивать не стоит. Это касается и претензий к окружающим, и новых идей, и выводов, которые вы делаете, наблюдая за поведением других. Делиться планами на будущее тоже нежелательно: есть опасность, что вам помешают реализовать их.



Стрелец

Спокойный, даже несколько скучноватый день. Вам хочется чего-то нового и интересного, а приходится тратить время на привычные рутинные дела. Возможны мелкие ссоры и разногласия, но серьезные конфликты вряд ли возникнут. Вы с пониманием относитесь к окружающим, уважаете их интересы и стараетесь сгладить острые углы.



Козерог

День складывается достаточно удачно, хотя поводы для беспокойства и переживаний все же есть. Тем, кто привык действовать самостоятельно и полагаться исключительно на собственные суждения, придется мириться с вмешательством окружающих в их дела. Если вы готовы к сотрудничеству и совместной деятельности, причин для эмоционального дискомфорта будет гораздо меньше.



Водолей

Благоприятный день для деловых встреч, переговоров на любом уровне. Нетрудно найти влиятельных покровителей и союзников, которые помогут вам в осуществлении самых смелых планов. Вы можете укрепить свои профессиональные позиции, подняться по карьерной лестнице. П









Рыбы

День заманчивых предложений. Вы храбры, решительны и уверены в себе, готовы отказаться от старого, привычного и хорошо известного ради нового, многообещающего и непонятного. Вас ждет масса приключений и новых впечатлений. Доверяйте интуиции – она поможет найти верный путь к победе.





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