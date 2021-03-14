Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 мар 2021 | 10:18

Сегодня всем знакам Зодиака следует посвятить отдыху и расслаблению. Займитесь занятием, который принесет больше всего удовольствия вам. Первая половина дня подойдет для спорта, а вторая — для общения с близкими.



Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Вы получите сразу несколько интересных и многообещающих предложений. Здравый смысл и опыт подскажут, какое из них следует выбрать. Главное – не верить обещаниям малознакомых людей и ни у кого не идти на поводу. Помните, что сегодня только вы имеете истинное представление о своих возможностях, остальные же склонны переоценивать их.







Телец

Порадуют новости, касающиеся друзей или дальних родственников. Любые семейные мероприятия проходят хорошо. Удастся спокойно обсудить какие-то общие дела, договориться о планах, избежав разногласий и ссор. День хорошо подходит для общения в неформальной обстановке. Вы нравитесь новым знакомым и легко можете договориться обо всем со старыми. Возможны денежные поступления.



Близнецы

Можно добиться значительных успехов в том деле, которое для вас особенно важно. Но для этого нужно будет сосредоточиться и не отвлекаться на другие задачи, а их тоже немало. Ищите надежных помощников: они облегчат вам жизнь в целом и этот день в частности. Вероятно начало сотрудничества, благодаря которому перед вами откроются новые перспективы.



Рак

Нужна осторожность в общении с людьми, от которых в вашей жизни зависит многое. Ваши смелые высказывания и независимость суждений могут стать причиной заметных проблем в отношениях, а иногда и открытого конфликта. Так что подумайте, стоит ли высказывать свое мнение в резкой форме.



Лев

Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие организма. На досуге займитесь домашними танцами или не поскупитесь на расслабляющий массаж. Творчески развитая натура Близнеца настойчиво требует путей реализации потенциала.



Дева

Вечер подходит для отдыха, спокойного времяпровождения. Не ругайте себя за лень, если вдруг захочется отложить запланированные дела. Сейчас праздность не вредит вам, а помогает восстановить силы.

Весы

Их внутренние переживания подрывают здоровье царственных лиц, что сказывается на внешнем виде. Особенно страдает ваша кожа. Сегодня у вас есть много свободного времени, уделите его себе. Не лишним будет записаться на один сеанс в спа-салон. Вдруг вам понравится. Новый имидж меняет не только внешний вид, но и самосознание.



Скорпион

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Только не все представители этого знака смогут высказать свои мысли. Кто-то окажется застенчивым и неуверенным в себе. Но и отчаиваться не стоит, что вам немного не хватает храбрости. Если намечаются несложные дела, то решите их в первую половину дня.



Стрелец

Действуйте решительно и покажите всем, на что вы способны. Сомневаться в себе нет никаких оснований. Вы не растеряетесь в сложной ситуации и подадите другим хороший пример. Вероятны новые знакомства. Они могут положить начало каким-то длительным и серьезным отношениям, но для этого вам нужно будет проявить инициативу.



Козерог

Вечером вероятны хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться не вас лично, а какого-то очень близкого вам человека. Вы искренне порадуетесь за других, а чуть позже поймете, что нужно сделать, чтобы и в собственной жизни многое изменить к лучшему.



Водолей

Влияние позитивных тенденций в деловой сфере будет очень сильным. Благодаря им вы можете добиться больших успехов. Удастся решить даже самые сложные задачи, не прибегая к чьей-либо помощи. Самостоятельность и свобода действий особенно важны там, где требуется творческий подход. Тут лучше ни с кем не советоваться.









Рыбы

Постарайтесь навести порядок в деловых отношениях, разобраться, кто действительно является вашим союзником, а кто при первых же трудностях переметнется к конкурентам. Сомнительные связи рвите без сомнений и жалости: чем дольше вы медлите, тем большие потери в конце концов понесете.





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