Гороскоп на сегодня, 17 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 мар 2021 | 09:18

Наберитесь терпения и смотрите на все, соблюдая спокойствие. Звезды рекомендуют не суетиться лишний раз и позаботиться о себе. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Не спешите принимать решения. День связан с ситуациями, найти правильный выход из которых непросто. Стоит пересмотреть отношения с окружающими, по-иному расставить акценты; это сделает общение более приятным и комфортным для всех.







Телец

День удачный. Единственная сложность заключается в том, что могут потребоваться действия, к которым вы пока не готовы. Соберитесь! Если вы сейчас упустите благоприятный момент, то долго будете об этом жалеть. Лучше прислушиваться к подсказкам собственной интуиции, чем к чужим советам. Окружающие могут во многом ошибаться.



Близнецы

Серьезные проблемы вряд ли возникнут, если вы будете осторожны в общении с малознакомыми людьми. Подобные контакты сегодня несут больше проблем, чем радости. А вот с близкими, напротив, стоит провести побольше времени: они нуждаются в вашем обществе, да и вы будете рады провести с ними время.



Рак

День необычных предложений и оригинальных решений. Можно нарушать традиции, разрушать стереотипы, делать странные вещи. Ваше поведение будет привлекать всеобщее внимание, но вы не должны бояться критических замечаний и осуждающих взглядов. Люди, завидующие вашему успеху, не представляют для вас опасности.



Лев

Не спешите принимать решения. День связан с ситуациями, найти правильный выход из которых непросто. Стоит пересмотреть отношения с окружающими, по-иному расставить акценты; это сделает общение более приятным и комфортным для всех.



Дева

День довольно удачный, но совершенно непредсказуемый. Обстоятельства часто меняются, многое идет не так, как вы ожидали и планировали. В такие моменты вы продемонстрируете свою находчивость и способность быстро ориентироваться в обстоятельствах. Иногда вы даже объяснить не можете, почему принимаете то или иное решение, но ошибок практически не допускаете.

Весы

День будет очень приятным. Вы добьетесь отличных результатов во многих делах, за которые возьметесь; непреодолимых преград на пути не возникнет. Возможно восстановление деловых связей, которые когда-то были вам очень полезны. Люди, с которыми вы общались раньше, увидят, сколь многого вы достигли и чему научились; их отношения изменятся к лучшему.



Скорпион

Благоприятный день для общения, даже незапланированные встречи проходят очень хорошо. Можно найти новых союзников, которые вовремя придут на помощь и помогут добиться значительных успехов. Не обязательно трудиться в поте лица: достаточно вовремя сказать, что вам нужно и кто должен это обеспечить.



Стрелец

Будьте осторожны. Есть опасность столкнуться с недоброжелательно настроенными людьми. Вы склонны к легкомыслию, часто не обращаете внимания на мелочи, которые могут оказаться важными. Соперники умело используют ваши ошибки; получается, что в своих проблемах виноваты исключительно вы сами.



Козерог

Не теряйте времени зря. Вы можете достичь значительных успехов, но для этого придется потрудиться. Вероятны разногласия с окружающими, однако после долгих споров именно ваша точка зрения будет признана единственно верной. Но важно вести диалог спокойно, не горячиться и не позволять окружающим сбить вас с толку.



Водолей

Многое на самом деле гораздо сложнее, чем вам сегодня может казаться. Избегайте очевидных решений, не торопитесь с выводами. Идти к цели придется нелегким путем. Преодолевая трудности, вы приобретете не только бесценный опыт, но новых друзей, общение с которыми изменит вашу жизнь к лучшему.









Рыбы

Удачный день. Можно одержать верх над давним соперником. Но это будет нелегко. Скорее всего, вам потребуется чья-то помощь. Постарайтесь завязать полезные знакомства или укрепить уже существующие связи. Это будет несложно, поскольку сегодня интуиция помогает вам находить верный тон в общении с окружающими.





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