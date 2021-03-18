Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 мар 2021 | 09:19

Наберитесь сил и терпения, осталось совсем немного до окончания рабочей недели. Даже если вас не радует погода и осталось совсем мало сил, старайтесь оставаться на позитиве.



Овен

Вы сможете избежать трудностей, если будете осторожны. К сожалению, велика вероятность потерь или неблагоприятного стечения обстоятельств, из-за которого вы совершите ложный шаг. Но если не торопиться с решениями, можно все сделать правильно. Некоторым Овнам пригодятся советы старых знакомых.







Телец

Важный и сложный день. Пришло время взяться за дело, к которому у вас не лежит душа. Отложить его на потом или поручить кому-то другому никак нельзя, остается лишь одно – начать действовать как можно раньше. Могут напоминать о себе давние недоброжелатели. Сейчас их оружием в борьбе против вас становятся сплетни. Поторопитесь опровергнуть ложную информацию, пока ей не поверили те, чье мнение для вас важно.



Близнецы

Интересный, насыщенный день. Он принесет немало испытаний, но вряд ли вы захотите жаловаться. Есть возможность проявить себя с лучшей стороны, показать, на что вы способны, а заодно познакомиться с людьми, с которыми вы при других обстоятельствах никогда не встретились бы. Некоторые Близнецы получат заманчивые предложения о сотрудничестве.



Рак

День сложится неплохо, если вы не будете слишком упрямы. Полезно прислушаться к советам, поинтересоваться чужим мнением. Возможно, вы расстанетесь с собственными заблуждениями и поймете, куда двигаться дальше. Едва ли ваша жизнь сразу изменится кардинально, но нечто новое в ней наверняка появится.



Лев

Вы добьетесь многого, если сами не станете создавать себе проблемы. Некоторые дела можно поручить другим, именно так и стоит поступить, чтобы сэкономить силы. Если вам непременно хочется поработать самостоятельно, выбирайте задачу посложнее и спокойно, без спешки, исследуйте пути ее решения.



Дева

Непростой день. Вы можете создать себе немало трудностей, если не будете обдумывать каждый шаг. Постарайтесь избежать любых конфликтов; сейчас даже незначительная ссора может иметь неприятные последствия. Особенно важна осторожность в общении с теми, от кого многое зависит. Тут нужно не сказать лишнего, но и не показаться человеком, который скрывает что-то серьезное.

Весы

Плодотворный, но очень утомительный день. Трудно избежать пустой суеты. Главное – следить за тем, чтобы она не отвлекла вас от перспективных проектов, интересных начинаний. Иногда можно придерживаться заранее составленного плана, но бывают и моменты, когда совершенно необходимо импровизировать, придумывать что-то буквально на ходу.



Скорпион

В этот непростой день многое может идти не по плану. Вы рискуете попасть в неловкую ситуацию. Любой ваш промах привлекает внимание окружающих. Портятся отношения с коллегами и руководством, вам приходится приложить много усилий, чтобы сдержать свое раздражение, не дать воли негативным эмоциям. Старайтесь не смешивать деловые и личные интересы: это может быть опасно.



Стрелец

Подходящий день для поиска союзников и помощников, объединения усилий. Нетрудно оказывается найти общий язык с окружающими, можно наладить деловые и личные отношения. Часто вы догадываетесь о каких-то важных вещах раньше, чем вам говорят о них. Однако нужно время, чтобы разобраться в собственных желаниях и целях. Меньше слушайте советы: они только сбивают вас с толку.



Козерог

Трудно будет избежать мелких неприятностей; часто они совершенно сбивают вас с толку, заставляют нервничать не на шутку. Но проблемы, возникающие сегодня, не так уж серьезны; вы быстро с ними справитесь. Тут очень полезным окажется опыт, который вы получили раньше.



Водолей

Благоприятный размеренный день. Происходит то, чего вы и ожидали, вряд ли что-то помешает осуществить планы, сделать то, что было давно задумано. Старые знакомые готовы во многом помочь; откровенный разговор с ними позволит вам избежать ошибок. Избегайте незапланированных покупок, они вряд ли будут удачными.









Рыбы

Реализацию идей, которые вам нравятся, придется отложить на потом. Это очень огорчает, но выбора пока нет. Так что сосредоточьтесь на срочных делах и постарайтесь справиться с ними как можно лучше. Чем меньше вы зависите от других, тем лучше.





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