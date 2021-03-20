Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 мар 2021 | 10:04

Впереди долгожданные выходные, Звезды говорят, что нужно провести их максимально бесполезно и расслабленно. Силы вам еще пригодятся на следующую неделю. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Рассчитывайте на себя. Вряд ли кто-то поможет вам добиться успеха, справиться с накопившимися проблемами. Даже те, кто и рад бы поддержать вас, не смогут этого сделать: помешают обстоятельства. Хорошая новость заключается в том, что ваших собственных усилий будет достаточно, чтобы достичь цели.







Телец

Наиболее сильным будет влияние позитивных тенденций в сфере романтических отношений. Тут возможны быстрые и кардинальные перемены к лучшему. Не исключено, что сбудутся какие-то давние желания, смелые мечты.



Близнецы

От этого дня не стоит ожидать слишком многого, тогда и разочарований удастся избежать. Чем раньше вы расстанетесь с иллюзиями, тем лучше будете себя чувствовать. Отличных результатов добиваются те, кто готов взять на себя ответственность за других. Возможно, вам придется принять непростое решение; оно будет верным.



Рак

Подходящий день для начала новых дел. Старайтесь быть впереди всех, как можно раньше закрепить за собой роль лидера; только в этом случае вы будете чувствовать себя комфортно. Лучше ни с кем не советоваться. Во-первых, вряд ли вам подскажут что-то полезное, во-вторых, любой намек на критику выведет вас из равновесия.



Лев

Вы не так энергичны и деятельны, как обычно, больше нуждаетесь в отдыхе. Но в первой половине дня возможность сделать паузу, чтобы восстановить силы, вряд ли будет: вам предстоит многое сделать. Это время благоприятно для общения. Удается урегулировать какие-то давние разногласия, решить вопросы, в последнее время не дававшие вам покоя.



Дева

Будет возможность отлично провести время. Ради этого придется изменить своим привычкам, но вы не расстроитесь – так будет даже интереснее. День больше подходит для поездок и активного отдыха, чем для спокойных домашних развлечений.

Весы

Начало дня благоприятно. Вы справитесь со многими важными делами, поскольку будете действовать быстро и находчиво, не побоитесь нестандартных методов. Это подходящее время для того, чтобы попробовать что-то новое.



Скорпион

События дня заставят понервничать. Многое идет совсем не так, как было запланировано, а приспосабливаться к новой ситуации вам удается с большим трудом. Возникает напряженность в отношениях с близкими, достичь взаимопонимания будет особенно трудно в первой половине дня. В ссорах камнем преткновения могут стать как деньги, так и ваши планы на будущее, которые не получат поддержки.



Стрелец

Вы сможете решить несколько важных проблем, если не станете тратить время на пустяки. Сосредоточьтесь на главном, отложите все мелкие дела на потом. Споров и долгих бессмысленных разговоров старайтесь по возможности избегать. Лучше ни к кому не обращаться за поддержкой, а действовать самостоятельно: так вы быстрее достигнете цели, к тому же будете гораздо меньше волноваться.



Козерог

День подходит для любых спокойных занятий, дает шанс добиться успехов в учебе или творчестве. Чем меньше вы суетитесь, тем лучших результатов добиваетесь. Вы сможете избежать ошибок и потерь, если не потеряете хладнокровия и не поддадитесь на провокации. Взвешенные решения удачны, а вот о тех, которые были приняты под влиянием эмоций, придется пожалеть.



Водолей

Вам во многом везет. Можно полагаться на интуицию: ее подсказки точны, безошибочны и своевременны. Удается не только с собственными делами справиться, но и близким людям оказать помощь, в которой они нуждаются. Правда, все это отнимает немало сил. Но вы правильно оцениваете свои возможности, стараетесь не браться за что-то слишком утомительное.









Рыбы

Неровный день. То все складывается удачно, то возникают проблемы, которых никак нельзя было ожидать. Самых впечатлительных Рыб это заставляет нервничать. Не расслабляйтесь и не теряйте оптимизма. Отдохнуть удастся вряд ли, потому что от вас постоянно требуются действия, и действия решительные. Одержанные победы вдохновляют и окрыляют, дают силы двигаться дальше, преодолевать порой возникающие преграды.





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