Гороскоп на сегодня, 22 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 мар 2021 | 09:17

Гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

У Овна вполне может обостриться родительский инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком.







Телец

Телец из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое.



Близнецы

Близнецы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Близнецов отступиться от своих замыслов – они воспримут это как неудачную шутку.



Рак

Рак будет готов на все, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей, например, в карьере?



Лев

Лев может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию, но не тут-то было.



Дева

День у Девы может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Деве было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей, скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса.

Весы

День у Весов обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Весам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих.



Скорпион

Скорпиону неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши.



Стрелец

В душе Стрельца проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете.



Козерог

Козерог может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Козерог покажется кому-то излишне нерешительным, то зря.



Водолей

Водолей будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно.









Рыбы

Рыбы могут испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, просто раз за разом у Рыб может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих.





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