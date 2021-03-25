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Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 мар 2021 | 09:21

Плывите по течению и не напрягайтесь. Звезды не рекомендуют  провлять инициативу и сильно переживать. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
День проходит беспокойно. Споров будет гораздо больше, чем обычно. Часто приходится обсуждать вопросы, о которых вы предпочли бы просто не задумываться. Но не уклоняйтесь от неприятных разговоров: они, как ни странно, окажутся полезными. 

Телец
Вы часто совершаете необдуманные поступки. Неприятных последствий они иметь не будут, но многих заставят усомниться в том, что на вас можно положиться. Отношения с самыми близкими людьми могут быть испорчены недопониманием, если вы не захотите пуститься в подробные объяснения, рассказать, почему поступили так, а не иначе. 

Близнецы
Очень важна разборчивость в контактах. Вы рискуете связаться с человеком, от которого стоило бы держаться подальше, довериться тому, кто этого не заслуживает. Вы склонны к безапелляционным суждениям и мало задумываетесь о том, будут ли ваши слова приятны окружающим. Споры возникают из-за сущих пустяков, но могут превратиться в серьезные конфликты, если вы не проявите уступчивости. 

Рак
Старайтесь не быть слишком упрямыми или, по крайней мере, не демонстрировать своего упрямства. Часто складываются ситуации, в которых выгоднее не настаивать на своем, а сделать вид, что вы готовы пойти на уступки. Вам очень пригодится умение сглаживать острые углы, уважать чужие желания и интересы. 

Лев
Вам во многом помогает интуиция. Она подсказывает, что и как нужно делать, чтобы и другим не навредить, и своей цели достичь. Вы идете своим путем, на котором не возникает преград, и часто добиваетесь даже большего, чем ожидали. День подходит для общения; практически все встречи проходят хорошо. Нет такого человека, с которым вы не нашли бы общего языка. 

Дева
Постарайтесь ни с кем не поссориться. Это непростая задача: окружающие порой откровенно провоцируют вас. День требует спокойного, взвешенного отношения ко многим сложным вопросам. Старайтесь сохранять самообладание, если что-то идет не по-вашему, и защищать свои интересы, не наживая новых врагов. 

Весы
Старайтесь больше слушать других и говорить как можно меньше. Подумайте дважды, прежде чем делиться любой, даже самой невинной информацией. Особенно важно не откровенничать с людьми малознакомыми и случайными – все, что вы им скажете, обязательно будет использовано против вас.

Скорпион
Отличный день для общения. Вам удается найти подход к самым разным людям. Не скупитесь на комплименты и добрые слова, старайтесь поднять настроение тем, кто приуныл. Дружелюбие очень выгодно: вы находите союзников и друзей, можете расположить к себе тех, кто прежде поддерживал ваших недругов. 

Стрелец
Приятный день. Могут сбыться какие-то ваши желания, пусть и не самые важные. Вы чувствуете поддержку звезд, поэтому с энтузиазмом беретесь за многие дела. Первые успехи не заставят себя ждать. Будет шанс быстро разобраться в том, что раньше казалось совершенно непонятным. Помогут более опытные знакомые и старые друзья.

Козерог       
День порадует и приятно удивит. Возможно неожиданное совпадение, стечение обстоятельств, которое вы используете в своих интересах. Вы находчивы и изобретательны, это позволяет опередить всех соперников и одержать верх над недоброжелателями. Положение, которое другим показалось бы безвыходным, для вас открывает массу возможностей. 

Водолей
Будьте готовы к решительным действиям: именно их и потребует ситуация. Вероятны проблемы в делах, но вы найдете способ решить их. К сожалению, при этом могут пострадать интересы окружающих. Кто-то может затаить обиду. Старайтесь избегать намеков и недомолвок, откровенность сейчас позволяет избежать многих неловких ситуаций. 



Рыбы
Не требуйте слишком многого от окружающих, тогда и они проявят к вам снисходительность. Вовремя закрыв глаза на слабости близких, вы сможете избежать серьезной ссоры. Обсуждение любых важных вопросов лучше отложить на потом. 

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