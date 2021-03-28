Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 мар 2021 | 10:11

Сегодня всем знакам Зодиака звезды предсказывают великолепный солнечный день. Он подходит и для новых начинаний, и для привычных занятий. Главное – не скучать и по возможности заниматься тем, что вам нравится. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Исполнения самых главных желаний придется подождать. Зато можно справиться с мелкими, но все же требующими внимания делами, достичь пусть не самых значительных, но тоже важных целей. Вы не скучаете, если приходится решать однообразные задачи, не отвлекаетесь и относитесь серьезно ко всему, чем занимаетесь.



Телец

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. Этот день будет удачным также для таких видов спорта как аэробика и шейпинг. Однако не стоит заниматься экстремальными видами спорта. В плане здоровья не стоит пренебрегать первоначальными симптомами болезни, лучше обратиться к врачу даже при малейшем дискомфорте.



Близнецы

Вам нужны свобода действий и самостоятельность, чтобы достичь успеха. Главное – не позволять другим контролировать ситуацию и ваши поступки. Плыть по течению рискованно, еще опаснее поддаваться чужому влиянию. Будьте очень осторожны в общении с малознакомыми людьми: они попытаются манипулировать вами, использовать вас в своих интересах.



Рак

Вероятны приятные события, удачное стечение обстоятельств. Будет возможность опередить конкурентов и добиться того, к чему вы давно стремились. Правда, для этого нужно использовать необычные методы, экспериментировать. Некоторым Ракам придется даже пойти на риск. Проявите оригинальность и изобретательность: проверенные средства, увы, часто бесполезны.



Лев

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Сегодня повышен риск получения травм. Этот день удачный для походов в салон, различных покупок.



Дева

Щедрых подарков судьба для вас сегодня не подготовила. Но не огорчайтесь: шанс добиться успеха все-таки есть. Заручитесь поддержкой людей, которым доверяете, и сосредоточьтесь на делах, в которых действительно разбираетесь; сейчас не время экспериментировать и осваивать новое.

Весы

Спокойный предсказуемый день. На приятные неожиданности и удачное стечение обстоятельств рассчитывать не приходится. Вы можете спокойно заниматься текущими делами, воплощать в жизнь ранее составленные планы. Вероятны незначительные разногласия с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы. Постарайтесь не допустить серьезного конфликта. Лучше пойти на уступки в мелочах, чем испортить отношения надолго.



Скорпион

Уделите особое внимание своему рациону, в нем должны содержаться все необходимые вам элементы. Этот день неблагоприятный для новых покупок и посещения косметологов. Однако он будет удачным для физических нагрузок, релаксации, медитации, занятий йогой. Уделите этот день своему духовному здоровью.



Стрелец

Не бойтесь браться за масштабные проекты. Этот день отлично подходит для смелых начинаний. Вы можете рассчитывать на поддержку не только звезд, но и влиятельных людей. Будет шанс урегулировать давние финансовые разногласия, обсудить вопросы, касающиеся заработной платы или семейного бюджета.



Козерог

Будьте деликатны с близкими. Воздержитесь от советов и критических замечаний, если вас о них не просили. С шутками тоже стоит быть осторожнее: они не всем нравятся. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся членов семьи.



Водолей

Удастся завершить дело, которому вы отдавали много сил. Расслабляться нельзя: для того чтобы события сложились максимально благоприятным для вас образом, придется прикладывать усилия в течение всего дня. Доверять сейчас нельзя некому: одни союзники подводят вас из-за собственной халатности, другие предпочитают переметнуться к вашим недоброжелателям, третьи просто забывают о договоренностях.









Рыбы

Осторожнее в разговорах. Вы рискуете выдать чужой секрет или случайно распространить информацию, которая не предназначена для окружающих. Сдержаннее надо быть и в негативных оценках – из-за них могут испортиться ваши отношения с людьми, от которых многое зависит. Жизненный потенциал снижен, вы сегодня уязвимы для негативных влияний, поэтому нужно постараться отгородиться от них.





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