Гороскоп на сегодня, 29 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 мар 2021 | 09:13

Соберитесь с силами, так как впереди вас ждет рабочая неделя. Старатесь не расстраиваться и быть спокойными в любой ситуации. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День открывает новые перспективы. Удается не только добиться поставленных целей, но и определиться с долгосрочными планами на будущее. Это сейчас кстати, поскольку момент чрезвычайно благоприятен для того, чтобы сделать первые шаги в избранном направлении. Будет шанс завязать полезные знакомства. Старайтесь вести себя естественно – этого достаточно для того, чтобы произвести благоприятное впечатление.







Телец

День очень удачен. Почти все складывается или именно так, как вы ожидали, или несколько лучше. Чем смелее ваши начинания, тем выше вероятность успеха. Возможны заманчивые предложения, на которые стоит ответить согласием. Вы быстро учитесь новому, задаете правильные вопросы; это очень нравится окружающим.



Близнецы

Неплохой день для встреч, переговоров. С окружающими легко договориться, но, к сожалению, не все обещания, которые они дают, будут выполнены. Не стоит рассчитывать и на то, что кто-то пойдет ради вас на серьезные жертвы или откажется от собственных планов. Однако можно найти такое решение всех спорных вопросов, которое никого не огорчит.



Рак

Вы правильно ставите цели и быстро решаете организационные вопросы, поэтому можете добиться успеха в сложных делах. К тому же вы ничего не забываете, обращаете внимание на мелочи, которые могут оказаться важными, не нарушаете правил. Такой серьезный подход позволяет избежать многих неприятностей.



Лев

Хороший день для семейных дел, отдыха в компании близких. Вы придумаете что-то интересное, станете автором плана, в реализации которого все захотят принять участие. Однако вы нуждаетесь не только в общении, но и в уединении – именно оно позволяет собраться с мыслями, почувствовать прилив сил.



Дева

Вы правильно ставите цели и быстро решаете организационные вопросы, поэтому можете добиться успеха в сложных делах. К тому же вы ничего не забываете, обращаете внимание на мелочи, которые могут оказаться важными, не нарушаете правил. Такой серьезный подход позволяет избежать многих неприятностей.

Весы

Отличный день для работы, учебы, обсуждения любых деловых вопросов. Вы полны сил и готовы преодолеть любые преграды; трудно представить, что могло бы помешать вам добиться цели. Вероятны необычные встречи. Вы произведете самое благоприятное впечатление на новых знакомых, сможете понравиться даже людям, которые мало к кому могут быстро проникнуться симпатией. Не исключено, что кто-то захочет более близкого общения с вами, предложит нечто интересное.



Скорпион

Яркий, запоминающийся день. Хочется новых впечатлений, и вы готовы на все, чтобы их получить. Но ваши действия часто приводят совсем не к тому результату, которого вы ожидали, так что будьте готовы к сюрпризам. Старайтесь держать близких в курсе своих планов, найдите время для обсуждения общих дел: чем больше вы услышите и запомните, тем лучше.



Стрелец

Смело беритесь за новые дела, даже если сомневаетесь в том, что у вас хватит знаний и опыта, чтобы с ними справиться. Чем сложнее задача, тем больше вас увлекает ее решение. Вы способны совершить почти невозможное, если немного постараетесь, а уж с остальным справитесь наверняка.



Козерог

День полон сюрпризов. Вероятны неожиданные предложения и приглашения, незапланированные поездки. Вы часто приятно удивляете окружающих, поскольку принимаете удивительные, но верные решения, делаете то, чего никто не ожидает. В решении профессиональных задач очень помогает интуиция.



Водолей

Удачный спокойный день, подходящий для того, чтобы заняться чем-то полезным или обдумать события недавнего прошлого и подвести итоги. Вам нетрудно решать свои и чужие проблемы, давать советы, мирить ссорящихся – все это ничуть не утомляет. Иногда к вам за советами и поддержкой обращаются какие-то важные люди. Постарайтесь помочь им, и вы обретете влиятельных союзников.









Рыбы

Сегодня вы сможете справиться с проблемами, долго не дававшими покоя. Вы увидите то, чего не замечали раньше. После этого достижение нужного результата будет лишь делом техники. Удается отделить главное от второстепенного, не потратить напрасно свое время и силы, найти общий язык с теми, кто раньше даже слушать вас не хотел.





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