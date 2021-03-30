Гороскоп на сегодня, 30 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 мар 2021 | 09:08

Вам нужно максимально освободить свое время, чтобы заняться чем-то важным. Звезды вознаградят вас за усилия. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Приятный день, большую часть которого вы проведете в обществе интересных и дружески к вам расположенных людей. Можно будет о многом поговорить или заняться делом, которое по-настоящему увлечет вас. Ваши таланты получают признание, а новые идеи – поддержку. Словом, поводов для радости достаточно.







Телец

Благоприятный день. Он не будет особенно выдающимся и вряд ли ознаменуется головокружительными успехами, но время вы проведете приятно. Возможны удачные покупки, в том числе незапланированные. Интуиция безошибочно подсказывает вам, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить.



Близнецы

День хорошо подходит для общения с близкими, заботы о тех, кто нуждается в помощи. Вы способны понять, что действительно пойдет на пользу, а что – нет. Окружающие согласятся с вашими доводами. Люди, с которыми вы прежде часто и горячо спорили, изменят свое мнение и встанут на вашу сторону.



Рак

Вам не помешает отдых. Сейчас вы можете позволить себе небольшой перерыв в делах, ведь проблем, требующих немедленного решения, перед вами на стоит. Можно будет весело провести время с друзьями, но и в одиночестве вы не заскучаете. Главное – верьте в себя и в успех своих начинаний.



Лев

Вам хочется нарушать правила, выходить за рамки традиций и делать необычные, странные вещи. Сегодня вы можете себе это позволить – такие поступки не будут иметь неприятных последствий. Более того, иногда именно благодаря им и вы достигнете давно поставленной цели. Окружающих будут удивлять ваши действия, но еще больше – результаты, которых вы добьетесь такими странными методами.



Дева

Много времени отнимают скучные дела. Вы предпочли бы заняться чем-то более интересным, но результат стоит того, чтобы потрудиться и поскучать. Ваши достижения не останутся незамеченными, в комплиментах недостатка не будет. Слушать их нужно выборочно: сегодня кто-то может попытаться втереться к вам в доверие с помощью лести.

Весы

Не все идет легко и гладко. Однако вам удается предвидеть действия своих врагов и недоброжелателей, разгадывать ход их мыслей и разоблачать планы; так что за тревогами и переживаниями следует победа. Благодаря опыту и здравому смыслу вы не совершаете серьезных ошибок.



Скорпион

Первая половина дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Вы ранимы и чувствительны, остро реагируете на критику, переживаете из-за любого пустяка. В результате волнений и тревог оказывается много, а реальных результатов маловато. Попробуйте заняться решением каких-то простых проблем. Справившись с ними, вы вновь обретете уверенность в себе и оптимизм.



Стрелец

Действуйте решительно, и вы доведете до конца любые, даже самые сложные дела. Главное, что требуется от вас – не экспериментировать там, где без этого можно обойтись, и избегать неоправданного риска. Не вступайте в дискуссии с людьми, находящимися под влиянием стереотипов. Свою правоту сегодня лучше доказывать делом, а от пустых споров по возможности уклоняться.



Козерог

Поладить с вами трудно. Вы чаще обычного сердитесь, раздражаетесь из-за пустяков, замечаете чужие недостатки и считаете нужным сообщить об этом всем. Но близкие все же найдут к вам подход и даже смогут поднять настроение. Вероятны приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания, которые запомнятся вам надолго.



Водолей

Благоприятный день. Вы справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, потому что в любых обстоятельствах сохраняете хладнокровие и рассуждаете здраво. Можно найти ответы на сложные вопросы, понять, почему ваши отношения с окружающими складываются так, а не иначе.









Рыбы

День будет довольно утомительным. Вы готовы на многое, чтобы достичь успеха, но усилия часто оказываются напрасными. Приходится довольствоваться малым, а порой и очень малым. Это, конечно, печалит. Но вы не теряете оптимизма, и правильно делаете – скоро ситуация изменится к лучшему.





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