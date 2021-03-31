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Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 31 мар 2021 | 09:12

Звезды гороскопа сегодня не приемлют никаких рамок, шаблонов и ограничений. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Овен будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться,  однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими.

Телец
В сердце Тельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Телец способен применить даже в самых рутинных и скучных делах.

Близнецы
Близнецы рискуют с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Близнецы не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день.

Рак
День для Рака обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, Рак давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею.

Лев
Льва ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки.

Дева
Энергия у Девы будет бить фонтаном, благодаря этому она имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ей помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость.

Весы
Звезды гороскопа обещают, что дела у Весов уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях их ждет успех. 

Скорпион
Скорпион способен на многое: звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой.

Стрелец
День Стрельца будет наполнен флюидами творчества. Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. 

Козерог       
Козерог будет настроен мечтательно: даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Козерога реальность.

Водолей
Сегодня в жизнь Водолея может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. 



Рыбы
Рыбам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах. Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Рыб внимательности и терпения, они способны совершать ошибки. 

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