Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 апр 2021 | 09:16

Настройтесь на то, что в любом случае преодолеете все трудности, а сложный период когда-нибудь останется позади. Верьте в себя, любите себя и будьте сильными. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Удачный день. Он хорошо подходит для общения, в том числе – с теми, кто плохо вас знает. Вам нетрудно будет показать себя с лучшей стороны и произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Люди, которые проникнутся к вам симпатией, вскоре окажутся очень полезны: предложат что-то интересное или окажут важные услуги.







Телец

День приносит много хлопот. Особенно трудно придется тем, кто запланировал деловые и личные встречи. Найти общий язык с окружающими будет труднее, чем обычно. И на работе, и дома чаще обычного возникают разногласия, даже самая невинная беседа может превратиться в обмен упреками и претензиями. Но благодаря вашим усилиям к вечеру восстановить гармонию все же удастся.



Близнецы

Неплохой день для работы, учебы, решения важных вопросов, касающихся финансов и имущества. Хуже обстоит дело с личными отношениями. Тут возможен серьезный разлад, найти общий язык будет гораздо труднее, чем обычно. Почти невозможно избежать разногласий и споров даже тогда, когда дело касается пустяков; что уж говорить о более серьезных вопросах.



Рак

День интересных встреч и многообещающих знакомств. Сегодня вы обращаете внимание на лучшие качества людей, вам многие нравятся. Но будьте осторожнее. Поддавшись чьему-то обаянию, вы можете совершить совсем не те поступки, которые следовало бы. Стоит быть осторожнее с советами: их часто дают те, у кого совсем мало опыта, да и просто здравого смысла.



Лев

Спокойный день, отлично подходящий для того, чтобы обдумать события недавнего прошлого. Вы не только увидите закономерности и причинно-следственные связи, которых раньше не замечали, но и сможете, сделав правильные выводы, разумно скорректировать планы на будущее.



Дева

Вы сегодня отличаетесь несколько легкомысленным настроением. Поэтому серьезно подойти к каким-то делам вам удается не всегда. Иногда вы рассчитываете на удачу там, где следовало бы полагаться только на собственные силы. Трудно сосредоточиться на решении задач, требующих внимания – то и дело поступают интересные предложения, появляются новые идеи, а порой и соблазны.

Весы

Хочется новых впечатлений и ярких эмоций. Беда в том, что ищете вы их не совсем там, где следовало бы. Вы склонны вести себя безответственно, совершать необдуманные поступки. Некоторые Весы во многом рассчитывают на поддержку окружающих, хотя разумнее было бы полагаться на себя.



Скорпион

Благоприятный день с точки зрения семейных отношений. Можно найти общий язык с родственниками, в том числе – дальними, спокойно обсудить важные вопросы со знакомыми. Не исключено, что удастся договориться о решении проблемы, которая в последнее время беспокоила всех. Объединив усилия, вы быстрее добьетесь нужного результата.



Стрелец

День вряд ли придется вам по душе: он приносит больше вопросов, чем ответов. К тому же эмоциональный фон оставляет желать лучшего, вы часто сердитесь из-за пустяков, мелких происшествий, на которые в другое время не обратили бы внимания.



Козерог

Подходящий день для решения важных вопросов. У вас могут появиться отличные идеи. Можно вести переговоры о сотрудничестве, в том числе долгосрочном. Вы найдете единомышленников и помощников, людей, которые не сомневаются в ваших незаурядных способностях и выдающихся талантах.



Водолей

Подходящий день для решения важных вопросов. У вас могут появиться отличные идеи. Можно вести переговоры о сотрудничестве, в том числе долгосрочном. Вы найдете единомышленников и помощников, людей, которые не сомневаются в ваших незаурядных способностях и выдающихся талантах.









Рыбы

День складывается очень удачно. Находясь в полной гармонии с собой, вы и с окружающими легко находите общий язык. Удается отделить главное от второстепенного и сосредоточиться на решении именно тех задач, которые действительно достойны внимания. Иногда достичь успеха помогают фантазия и умение смотреть на вещи творчески.





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