Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 апр 2021 | 09:17

Приготовьтесь к возможным неожиданностям: гороскоп обещает, что Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Ситуация предоставит Овну возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед. Звезды гороскопа обещают Овну благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви.







Телец

Сегодня – день, который Тельцу стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства.



Близнецы

Звезды в гороскопе Близнецов образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Близнецы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей.



Рак

День предвещает Раку счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Гороскоп не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно.



Лев

Звезды гороскопа советуют Льву вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты. Сделать это можно по-разному,

было бы желание: Лев может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино.



Дева

Чего точно не стоит делать Деве, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет ее туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться: в самой гуще толпы, в центре внимания, она будет чувствовать себя прекрасно.

Весы

Весы имеют шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Ситуация сложится так, что помощь будет оказана Весам, а может быть, они сами в нужный момент подставят кому-то свое плечо.



Скорпион

Скорпион будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы. В том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения.



Стрелец

Стрельцу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз.



Козерог

Ситуация может вынудить Козерога защищать свои интересы. День наделяет Козерога способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам.



Водолей

Водолею стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции, а вот подсознание труднее обмануть.









Рыбы

У Рыб есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома.





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