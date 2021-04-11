Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 апр 2021 | 09:56

Если вам кажется, что вы без сил, это не означает, что нужно все бросить и сдаться. Постарайтесь отбросить все свои тревоги и сфокусироваться на самом главном. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Плодотворный день, отлично подходящий для решения любых задач. Вам удается заметить все, что достойно внимания, проанализировать факты и сделать правильные выводы. Не бойтесь действовать прямо и говорить то, что думаете, даже если это может кого-то обидеть. Вероятны выгодные сделки, но с заключением их лучше не торопиться: тщательно изучите все условия, посмотрите, нет ли других вариантов.







Телец

День приносит перемены к лучшему. Часто они становятся возможными потому, что вы смотрите на жизнь оптимистично и предпочитаете действовать, а не ждать, пока кто-то сделает все за вас. Можно проявлять инициативу, начинать работать над какими-то новыми проектами: скорее всего, они окажутся успешными. Впрочем, и с завершением ранее начатых дел вы справляетесь хорошо.



Близнецы

Плодотворный гармоничный день, открывающий массу возможностей для плодотворного сотрудничества. Вы легко находите общий язык с окружающими, можете кого угодно привлечь на свою сторону. К тому же часто именно вам удается правильно оценить перспективы того или иного проекта, найти кратчайший путь к успеху.



Рак

Очень беспокойный, насыщенный событиями день. Вам предстоит активно участвовать в жизни других людей, помогать тем, кто попал в трудную ситуацию. День подходит для работы над совместными проектами. Нетрудно будет найти помощников, заразить окружающих своим энтузиазмом.



Лев

Вы энергичны и решительны, это помогает преодолевать любые преграды. Можно отправляться в поездки, в том числе – далекие и долгие. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой общение оказывается очень напряженным.



Дева

День связан с решением многих проблем, в том числе тех, которые вы создали себе сами. Оптимизм не покидает вас даже в трудные моменты. Вы выбираете совершенно правильную тактику, грамотно защищаете свои интересы, разбираетесь, кто является вашим союзником, а кто – нет.

Весы

День связан с решением многих проблем, в том числе тех, которые вы создали себе сами. Оптимизм не покидает вас даже в трудные моменты. Вы выбираете совершенно правильную тактику, грамотно защищаете свои интересы, разбираетесь, кто является вашим союзником, а кто – нет.



Скорпион

Вы ничего не упускаете из виду, чувствуете любые оттенки настроения окружающих, можете догадаться о самых сокровенных мыслях и желаниях тех, с кем имеете дело. В общении вы часто проявляете деликатность и мягкость, можете пойти на серьезные уступки ради сохранения мира. Возможно, позже вы пожалеете о том, что не заняли более твердую позицию, но сейчас такое поведение позволяет избегать конфликтов, которые усложнили бы вам жизнь.



Стрелец

Благоприятный день с деловой точки зрения. Вы справляетесь с массой разнообразных дел и почти не чувствуете усталости. Можно научиться чему-то полезному или получить информацию, которая вскоре пригодится. Не исключены неожиданные открытия, озарения.



Козерог

День подходит для общения с родственниками. Можно обсуждать любые вопросы, в том числе самые сложные и болезненные для всех. Удается взять верный тон, избежать обид и недоразумений. Благодаря вашим усилиям помирятся люди, которые давно были в ссоре.



Водолей

Отличный день с деловой точки зрения. Вы не ошибаетесь там, где речь идет о деньгах, понимаете, чем стоит заниматься, а на что можно не тратить силы. Интуиция безошибочно подсказывает, какие предложения нужно принять, а на какие лучше ответить отказом.









Рыбы

Не будьте слишком требовательны к окружающим. Сейчас лучше не делать критических замечаний, не провоцировать конфликтов. В напряженные моменты выручит чувство юмора, над вашими шутками многие посмеются, и это разрядит обстановку. Члены семьи будут нуждаться в вашей помощи и поддержке, однако забота не должна быть ни навязчивой, ни бестактной.





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