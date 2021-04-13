Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 апр 2021 | 09:12

Не теряйте уверенности в себе и в своей позиции. Звезды также рекомендуют не верить слухам и опираться на официальные источники. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День сложится удачно для тех, кто правильно оценивает свои силы. Можно приступить к реализации каких-то ранее составленных планов, воплотить в жизнь давние идеи. А вот импровизировать в надежде получить как можно больше, не стоит – вы потратите силы и останетесь ни с чем. Если обстоятельства складываются не лучшим для вас образом, будьте готовы довольствоваться малым.







Телец

Большая часть этого дня будет посвящена помощи близким и заботе о них. Отчасти вас это даже радует, поскольку позволяет отвлечься от собственных проблем, к решению которых вы не знаете, как подступиться. Старайтесь никого не критиковать – сегодня вы можете ранить словом, причинить боль тому, о чьем благополучии беспокоитесь.



Близнецы

Могут возникнуть какие-то проблемы в деловых и личных отношениях. Вы предпочитаете не замечать их и во всем, что преподносит этот день, видите только хорошее. Жизнерадостность и оптимизм помогают вам привлекать на свою сторону людей, с помощью которых можно многого добиться. Некоторые Близнецы найдут новых друзей, другие влюбятся с первого взгляда.



Рак

Влияние неблагоприятных тенденций дает о себе знать, но вы находите в себе силы ему сопротивляться. Рассчитывать на легкие успехи не приходится, день требует от вас долгой, упорной, сосредоточенной работы – в том числе и над собой. Вероятны успехи в учебе, даже совершенно новую информацию вы сегодня усваиваете легко. Некоторые Раки к тому же встретят людей, готовых поделиться очень ценным опытом.



Лев

День, благоприятный и в деловом, и в личном отношении. Он подходит для решения важных вопросов, составления и обсуждения планов на будущее. Вы серьезно и основательно подходите к любому делу, за которое беретесь, и это позволяет вам избавить и себя, и окружающих от напрасных волнений. Могут появиться идеи, воплощение которых в жизнь положит начало вашему профессиональному росту.



Дева

Очень легкий, радостный, приятный день. Не приходится выбиваться из сил, чтобы получить то, что хочется, удача сама идет в руки. Если затруднения все же появляются, друзья спешат вам на помощь. Это подходящий день для того, чтобы объединить усилия, вместе с близкими по духу людьми заняться решением какой-то важной задачи.

Весы

Неоднозначный день. Начинается он почти замечательно, продолжается заурядно, заканчивается не лучшим образом. Поэтому для серьезных дел и важных переговоров используйте первую половину дня. В это же время стоит решать финансовые вопросы, поскольку позже вы будете склонны относиться к деньгам крайне легкомысленно.



Скорпион

Очень плодотворный день, отлично подходящий для работы. Можно приступать к реализации больших планов. Вы способны справиться с разными задачами, переделать массу дел, показать, на что вы способны, тем, кто в вас сомневается. День подходит для того, чтобы подписывать важные документы, заключать долгосрочные договоры.



Стрелец

Сильно влияние позитивных тенденций, это один из тех дней, когда можно одержать действительно важные победы. Времени хватает на все – и на работу, и на общественную деятельность, и на отдых, и на общение с близкими. Вам удается заниматься несколькими делами одновременно, ничего не упуская из виду.



Козерог

Постарайтесь не наделать глупостей, будьте очень осторожным в этот день. Есть вероятность – совершить непростительную ошибку, о которой потом вы будете еще долго сожалеть. Несмотря на то, что вам свойственно быть практичным и вести повышенный контроль, именно сегодня просто можете серьезно оступиться.



Водолей

Вы склонны швырять деньги на ветер, не задумываясь о том, к чему это может привести. Покупки вряд ли будут удачными. Так что прислушайтесь к тем, кто советует быть экономнее. Нежелательно давать обещания: выполнить их будет труднее, чем вам сейчас кажется.









Рыбы

Неплохой день для общения, поскольку вы хорошо понимаете других людей, чувствуете, как меняется их настроение, и всегда правильно на это реагируете. Вы сами открыты для окружающих. К сожалению, этим попытаются воспользоваться недоброжелатели. Тщательно проверяйте любую поступающую информацию, помните, что доверять можно только самым близким.





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