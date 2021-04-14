Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 апр 2021 | 09:24

Будьте максимально настойчивы. Все приходит, но не сразу. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Противоречивый день. Некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям в отношениях с близкими людьми могут привести к крупной ссоре. Повышенные требования к партнеру нарушат гармонию семейных отношений. Звезды советуют критичнее относиться к своим возможностям.







Телец

Отношения с партнерами по работе складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для скорого повышения материального состояния. Возможно, вам предложат новую работу или иную сферу приложения сил. Соглашайтесь не раздумывая, так как начатое сегодня предприятие имеет далекие перспективы.



Близнецы

Отношения с близкими и друзьями складываются удачно. Возможны праздник или встреча, на которой вы блеснете чем-то особенным. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Главное — не упустить свой шанс



Рак

Сегодня главное — ничего не перепутать и делать все вовремя, не откладывая на потом. При таком подходе к делу успех вам гарантирован. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Ключ к успеху сегодня — трудолюбие и добросовестность!



Лев

Звезды советуют критичнее соизмерять возможное и желаемое. Нежелание следовать здравому смыслу или легкомысленное отношение к собственному здоровью могут стать причиной серьезного ухудшения самочувствия. Не исключено, что придется даже обратиться к специалисту.



Дева

Противоречивый день. Отношения с близкими и друзьями складываются удачно, однако некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям могут привести к крупной ссоре. Ваши дипломатичность и великодушие могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния.

Весы

Неоднозначный день. Начинается он почти замечательно, продолжается заурядно, заканчивается не лучшим образом. Поэтому для серьезных дел и важных переговоров используйте первую половину дня. В это же время стоит решать финансовые вопросы, поскольку позже вы будете склонны относиться к деньгам крайне легкомысленно.



Скорпион

Сегодня возможны осложнения со здоровьем. Настроение может резко ухудшиться, что скажется на ваших отношениях с окружающими. Поберегите себя и примите ряд профилактических мер против простудных заболеваний. Сдерживайте негативные эмоции. Не поддавайтесь на провокации близких, избегайте выяснений отношений.



Стрелец

Начало дня потребует принятия важных решений или будет омрачено необходимостью погрузиться в домашние хлопоты. Звезды советуют взвесить свои возможности и не стремиться к подвигам — все дела вы все равно не успеете переделать, но усталость или физические нагрузки приведут к нервному срыву или осложнят отношения с партнером. Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание. Может быть, придется даже сходить к специалисту. Исключите неумеренность в еде и употребление алкогольных напитков. Трава, спутанные ветки, моток веревки во сне — сложности и препятствия на пути.



Козерог

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.



Водолей

Этот день отмечен гармонией, покровительством Высших сил, справедливостью. Используйте ваше обаяние в своих интересах — вероятно, сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.









Рыбы

День символизирует получение сокровенных знаний, профессиональный рост, развитие карьеры. Контакты на службе со всеми складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. У наиболее активных Рыб бюджет медленно, но верно улучшается. Вторую половину дня посвятите физическим нагрузкам, массажу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram