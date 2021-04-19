Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 апр 2021 | 09:22

Звезды гороскопа обещают наделить вас большим творческим потенциалом, интуицией и яркими заразительными эмоциями. При этом поступки окружающих будут продиктованы не столько логикой, сколько эмоциональными аргументами. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Овен может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Овен способен почувствовать неуверенность и неловкость.







Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу отправиться в творческий полет. Для этого Тельцу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично».



Близнецы

Близнецам следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, их собственный это кошелек или нет. День склоняет их к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам.



Рак

За что бы Рак ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рак способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных.



Лев

Льва ожидает насыщенный эмоциями день: ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Льву продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы.



Дева

Звезды гороскопа советуют Деве чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет. День предоставляет ей хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице.

Весы

Лучшее, что Весы могут сделать сегодня, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю.



Скорпион

Скорпиона может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Скорпиона, а может, она связана с какими-то событиями в его делах.



Стрелец

Сегодня для Стрельца – день решительных действий. Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела.



Козерог

Козерог может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Козерогу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи.



Водолей

Ситуация может потребовать от Водолея взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Если же он не начнет делать их сегодня, то не исключено, что он не сможет разделаться с ними уже никогда.









Рыбы

За что бы Рыбы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить. Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны.





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