Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 апр 2021 | 09:11

Гармоничные отношения - это работа, поэтому сегодня всем знакам зодиака лучше проявить дипломатичность и сгладить углы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Сегодня отличная возможность для карьерного рывка и соответствующей денежной премии. Но будьте осторожны, не дайте азарту взять верх над разумом. Ведь только взвешенный подход приносит гарантированную и стабильную прибыль. Инвестируйте с умом и только в проверенные активы. Бездумный риск и жажда быстрой наживы не окупятся и даже могут принести серьезные неприятности.







Телец

Вас ждут события, которые могут приблизить к исполнению задуманного. Не исключено, что в вашем окружении появится влиятельный человек с властью или большими возможностями. Он по достоинству оценит ваше желание и окажет поддержку. Вам остается только убедить покровителя в своих честных устремлениях.



Близнецы

Ваша чрезмерная эмоциональность может повлечь за собой разногласия в коллективе и семье. Новые знакомые могут доставить вам немало хлопот, что может негативно сказаться на вашей деловой репутации. Вечером старайтесь не задерживаться на улице, поторопитесь домой.



Рак

День символизирует успех в достижении целей, внутреннюю энергию, отстаивание жизненных идеалов и принципов. Ваша интуиция особенно проявится в деловой сфере. Доверьтесь внутреннему «я», и вы ощутите необыкновенный прилив сил и энтузиазм. Сегодня благоприятный день для шопинга, начала курсов по самообразованию.



Лев

Благоприятный день для романтического свидания, объяснения в любви или предложения руки и сердца. Любимый человек оценит вашу оригинальность и искренность намерений. Не бойтесь проявлять эмоциональность, это поможет справиться с волнением. Будьте самими собой и взаимность партнера не заставить себя ждать.

Дева

Замечательный период для обдумывания планов по смене работы и рода деятельности. Старые дружеские связи восстановятся и укрепятся, этому поможет неожиданное событие. Загруженность на работе может спровоцировать ухудшение самочувствия. Следует внимательнее отнестись к здоровью, выспаться и отказаться от физических нагрузок.



Весы

Трудный день во всех сферах. Возможны проблемы на работе, конфликты в семье, непонимание с коллегами. Чтобы избежать перенапряжения и вероятных проблем со здоровьем, вам необходимо заручиться поддержкой близкого для вас человека. Проведите день с настроением «завтра будет лучше, чем вчера».



Скорпион

Звезды повысят интерес к современным технологиям и гаджетам. Это благоприятно скажется на вашей коммуникации. Высокая вероятность получения материального вознаграждения в виде премии или подарка. В профессиональной сфере вам нужно быть смелее и инициативнее – ваши идеи придутся по душе руководству.



Стрелец

День хорош для общения с коллегами, корпоративной вечеринки. В первой половине дня порадуют приятными новостями ваши домочадцы. Ближе к вечеру непредвиденные обстоятельства могут сорвать ваши планы. Сохраняйте спокойствие и обязательно обратитесь за помощью к близким.



Козерог

Нечуткое отношение к любимому человеку, а также сплетни недоброжелателей могут повлиять на благополучие семейных отношений. Вам нужно научиться противостоять соблазнам и ограничивать контакты с неприятными вам людьми, так как их влияние может привести к серьезным проблемам. Сегодня лучше отказаться от спонтанных покупок.



Водолей

Прекрасный день для духовного очищения, отдыха и релакса. Можно совместить приятное с полезным, если вы проведете время на даче, приусадебном участке, благоустраивая территорию. Остерегайтесь покупок у сомнительных продавцов на продуктовом рынке, возможно отравление недоброкачественными продуктами.









Рыбы

Излишества, неправильное питание, недосып приведут к проблемам со здоровьем. Постарайтесь преодолеть свои слабости, не поддавайтесь страстям и соблазнам. Будет отличным решением поделиться своими мыслями со своим близким, поддержка вам будет обеспечена.





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