Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 апр 2021 | 09:15

Предстоит пережить бурное времечко. Впереди множество ярких событий, вы будете в постоянном движении. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Сплетни и скандалы - в скором времени вы можете оказаться замешанными в хитросплетения чужих интриг. Астрологи рекомендуют по возможности от этого воздерживаться, чтобы не испортить себе репутацию. Ваши друзья, с которыми вы давно не виделись, вспоминают вас. Вам пора встретиться и обсудить с ними последние новости за чашкой чая. В эти сутки вы попадете под покровительство Меркурия. Из всякого спора вы сможете выйти победителем.







Телец

Человек, с которым вы недавно познакомились, просто манипулирует вами. Гороскоп показывает, что этому индивиду нет дела до ваших чувств. Семейным представителям вашего знака Зодиака придется прислушаться к мнению второй половинки. Иначе конфликта будет трудно избежать. Не делайте непродуманных шагов, они, по-видимому, окажутся безрассудными. В деловой области не должно приключиться никаких существенных перемен, все будет идти как положено.



Близнецы

Любимый постоянно задает провокационные вопросы, критикует ваше поведение? Делайте вид, что совсем не обижаетесь на замечания. У вас вскоре появится возможность больше времени уделять родным и близким людям. Теплая атмосфера домашнего очага придаст вам сил для будущих свершений. Вам сейчас следует выше всего ценить стабильность. Укрепляйте существующие связи и цените, что имеете.



Рак

В общении с родными лукавить не надо - нужна полная откровенность. В противном случае вы рискуете приобрести репутацию человека, которому нельзя доверять. Серьезные перегрузки и перенапряжения могут плохо отразиться на вашем самочувствии. Больше времени проводите в кругу сторонников. Беседа с ними принесет большую пользу.



Лев

Могут возникнуть непростые ситуации. Друзья придут на помощь, но лишь после того, как вы начнете действовать самостоятельно. Старайтесь не давать никаких обещаний в этот период, а если вас угораздит дать кому-нибудь слово, то его нужно будет непременно сдержать! Воздерживайтесь от авантюристичных сделок, старайтесь не иметь дел со случайными непроверенными людьми, поскольку сейчас высок риск стать жертвой аферы.



Дева

В данный момент не рекомендуется обращаться с просьбами к руководителю. Высока вероятность, что вам откажут, да еще и нагрузят дополнительными обязанностями. При выполнении любой работы вам необходимо быть осторожными, особенно если дела связаны с денежными расходами. Сегодня вас даже могут ограбить, так что будьте бдительны в общественных местах. Самочувствие с утра будет неважным, но к обеду восстановится. Головная боль пройдет, и позволит вспомнить о вещах, о которых вы давно не думали.

Весы

Уделите время личному творчеству, бытовым делам. Не исключены изменения в любовных делах одиноких людей. Им будет нужно сделать выбор между любовным увлечением и своим социальным статусом. Вечером вас ждет приятный сюрприз, который поднимет настроение. Возможно, это письмо или телефонный звонок от близкого человека. Проверяйте дважды все, что сделали на работе. Это позволит вам избежать претензии со стороны руководства.



Скорпион

Серьезных проблем не возникнет. Если желаете начать новые дела, теперь как раз удачное время. Возьмите инициативу в собственные руки и не пасуйте перед препонами. Возможны проблемы с желудком. Следите за качеством приобретаемых продуктов, особенно тех, которые вы покупаете на рынке.



Стрелец

Если отношения с близким человеком зашли в тупик, то спросите себя – устраивает ли вас такая ситуация? Во взаимоотношениях с родственниками старайтесь быть толерантнее. Иначе непримиримые слова либо гневливые эмоции могут послужить поводом противостояния.



Козерог

Можно намечать дела, которые прежде вызывали сомнения. В данный момент вы способны принять спонтанные и очень успешные решения. Очередные знакомства окажутся приятными и перспективными. Получили крупную премию, выиграли в лотерею или же у вас на руках оказалась крупная сумма денег иного происхождения? Держите это в секрете, если не желаете, чтобы вас завалили просьбами дать в долг.



Водолей

Наступает негативный период для оформления бракосочетания, смены места жительства, поездок. Не все будет спориться дома и на работе. Возможно, вы будете озабочены деловыми вопросами даже по вечерам. Чтобы добиться успеха в «мирских» делах, вам потребуется научиться «приземляться», целиком и полностью сосредотачиваться на поставленных задачах.









Рыбы

Одиноким людям в этот чудный день звезды обещают новые знакомства, которые не ограничатся одной встречей. Если вы будете демонстрировать корыстолюбие, то можете поругаться с партнерами. Учитесь проявлять щедрость, чтобы в дальнейшем не потерять больше.





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