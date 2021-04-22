Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 апр 2021 | 09:11

Если вы чувствуете, что слишком сильно расслабились, то сейчас самое время собрать свою волю в кулак и заняться делом. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Вам удастся сегодня добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. И этому поспособствуют ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. От вас потребуются специальные навыки, ваш талант и интеллект. Все у вас обязательно получится. А если будете участвовать в каком-то престижном конкурсе, то призовое место обеспечено.







Телец

Вы обаятельны и легко завоевываете симпатии окружающих. Это часто помогает в делах. Вряд ли кто-то ответит отказом на ваши просьбы, захочет долго спорить с вами. Будет шанс положить конец каким-то старым конфликтам, наладить отношения с людьми, с которыми вы прежде не могли достичь взаимопонимания.



Близнецы

Благоприятный день, подходящий для решения практических задач. Вы отлично справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Однако важно не торопиться. В спешке вы можете допустить ошибки, сказать или сделать то, о чем позже пожалеете.



Рак

День будет довольно беспокойным, но плодотворным. Возможно, вам придется вернуться к старым делам, которые вы считали уже завершенными. Не всем представителям знака это понравится. Однако сейчас вы сможете довести начатое до конца и получите даже лучший результат, чем ожидали.



Лев

Не исключено, что вы будете сегодня раздражаться из-за тех людей, которые не желают выполнять свою работу, а пытаются переложить ее на вас. Вам не свойственно выполнять чью-то работу, вы не будете к этому готовы – ни морально, ни физически.



Дева

В начале дня возможны неприятные моменты, не исключены разногласия и споры. Но влияние позитивных тенденций усиливается, настроение быстро меняется к лучшему. Не исключены деловые предложения. Интуиция подскажет, что их стоит принять без долгих раздумий, и не ошибется.

Весы

Всех вокруг способна свести с ума ваша оригинальность. Проявите ее, покажите, на что способны – начните с перемены вашего стиля, сделайте новую прическу, измените свой макияж. Постарайтесь выглядеть неотразимо в глазах каждого окружающего вас человека. В этот день стоит следить за своим рационом. День неудачный для силовых нагрузок. Обратите внимание на состояние позвоночника.



Скорпион

Начало дня будет довольно беспокойным. Приходится заниматься несколькими делами сразу, и есть риск что-то забыть или перепутать. Хорошо, если рядом будут люди, которые вовремя укажут на ошибки; вам же стоит прислушаться к толковым советам.



Стрелец

Осторожнее с деньгами, важными документами и ценными вещами. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию и рассеянности, можете что-то потерять или забыть. В остальном день благоприятен. Он дает возможность достичь давно поставленных целей, осуществить то, что вы задумали раньше.



Козерог

Начало дня будет очень благоприятным и плодотворным. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Некоторые представители знака смогут исправить ошибки, допущенные раньше. Вам легко даются дела, требующие сосредоточенности, внимания к деталям. Вы не отвлекаетесь и не начинаете скучать, даже если приходится долго заниматься одним и тем же.









Водолей

Сегодня вы окажетесь невероятным гением, справитесь с любой новой должностью. У вас отличные вкус и изобретательность, умеете достигать своих целей. Если вдруг вам придется столкнуться с рутиной, то постарайтесь ее избежать. Если ваша работа связана с политикой или наукой, то вы ощутите себя востребованным членом общества. Общественная работа вам близка по духу.



Рыбы

Часто проще действовать самостоятельно, чем вместе с кем-то. Хочется избежать долгих обсуждений, сравнения разных вариантов, поиска компромиссов. Вы чувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, когда рассчитываете только на себя. Да и к подсказкам интуиции проще прислушаться, когда никто не отвлекает и не сбивает с толку. Но это касается только деловой сферы.





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