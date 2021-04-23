Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 апр 2021 | 09:21

Просто поймите, что вы приняли правильное решение. Не поступайтесь своими моральными принципами, прислушивайтесь к своему сердцу даже в сложной ситуации. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Благоприятный день для любых дел. Вы энергичны, решительны, полны уверенности в себе и хорошо понимаете, что нельзя останавливаться, если на пути возникают преграды. Все это дает шанс достичь давно поставленных целей, воплотить в жизнь то, что было давно задумано. Имейте в виду, что откладывать что-то на потом нежелательно; напротив, часто полезно поторопиться.







Телец

День принесет много хорошего, откроет интересные возможности. Можно заключить выгодные сделки, договориться с кем-то о сотрудничестве. Вы справитесь со всеми испытаниями, найдете выход из неоднозначного положения, а главное – поймете, куда двигаться дальше. Некоторые Тельцы поймут, что старые планы стоит скорректировать.



Близнецы

Многообещающий день. Вы полны энергии и жизненных сил, чувствуете, что способны на многое. Действительно, можно достичь значительных успехов, обстоятельства сейчас благоприятны для самых разных дел.



Рак

День подходит для работы и любой другой деятельности, направленной на получение конкретного результата. Важно как можно раньше определиться с целями – тогда у вас будет шанс добиться больших успехов. В трудные моменты проявляйте настойчивость, не отступайте, даже если покажется, что все и все против вас.



Лев

Будет шанс решить какие-то семейные проблемы, наладить отношения с близкими. Жизненный потенциал высок; даже если день будет насыщенным, к концу его вы не почувствуете усталости. Полезны занятия спортом, эффективны косметические процедуры.



Дева

Вас ждет много интересного. День обещает быть плодотворным и насыщенным. Будьте благоразумны и старайтесь не рисковать, если этого можно избежать. Полезным окажется опыт, который вы получили раньше. Благодаря ему вы не совершите ошибок, не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть.



Весы

Благоприятный день. Он дает шанс добиться успеха в работе, а также решить какие-то важные вопросы личного характера. Единственное, чего вам может не хватать – настойчивость; если не проявить ее, придется довольствоваться скромными успехами или вовсе остаться ни с чем. Иногда отстаивать свои интересы приходится довольно жестко, но вы справляетесь.



Скорпион

Благоприятный день для заключения сделок и коммерческой деятельности в целом. Часто договориться с новыми знакомыми оказывается проще, чем со старыми. Можно найти надежных союзников, которые со временем станут друзьями. Интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять.



Стрелец

Все идет неплохо. Иногда возникают незначительные трудности, мелкие недоразумения, но они не мешают вам двигаться к цели. Не будьте слишком подозрительны – вы рискуете обидеть самых близких людей. Отношения влюбленных может омрачить ревность, но серьезных проблем не возникнет: вы поймете, как их избежать.









Спокойный день. Неожиданности не нарушают ваших планов. Наступил подходящий день для возвращения к делам, которые вы долго откладывали. То, что прежде казалось почти невыполнимым, сейчас дается легко. Могут появиться хорошие идеи, реализовав которые, вы сможете в ближайшее время увеличить доходы.

Водолей

Лучше начать с того, что хорошо знакомо – так вы гораздо быстрее добьетесь успехов. К совершенно новым и очень сложным задачам лучше переходить во второй половине дня. В это время вы внимательнее к мелочам и реже допускаете ошибки, к тому же замечаете то, чего не видят другие.



Рыбы

Можно рассчитывать на поддержку старых друзей, они будут на вашей стороне в любой ситуации. Не исключены небольшие разногласия с родственниками, но серьезные конфликты едва ли возникнут. Вероятны денежные поступления, а также какие-то незапланированные подарки. С покупками лучше не торопиться.





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