Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 апр 2021 | 08:19

Соберите свою волю в кулак и идите до конца. Постарайтесь больше времени посвятить действительно нужным делам. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День будет насыщенным и непростым. Вы ставите перед собой совершенно новые цели и идете к ним напролом. Окружающим это не нравится: им кажется, что вы слишком эгоистичны и беспокоитесь только о собственных интересах. Только во второй половине дня всем станет ясно, что это совсем не так.







Телец

Влияние позитивных тенденций будет сильным. День хорошо подходит для обсуждения деловых вопросов, творческих начинаний и планов на будущее. Легко найти людей, которые не только поддержат ваши идеи, но и будут на вашей стороне в любых обстоятельствах. Вы производите хорошее впечатление на окружающих, завязываете интересные знакомства, которые могут получить романтическое продолжение.



Близнецы

Вы изобретательны, стараетесь любые события и обстоятельства использовать в своих интересах. Это дает шанс достичь заметных профессиональных успехов. Вы трудитесь с неподдельным энтузиазмом и по-настоящему увлекаетесь тем, чем заняты.



Рак

В середине дня эмоциональный фон станет более напряженным. Многие вещи вы будете видеть исключительно в мрачном свете, а призывы окружающих смотреть на жизнь более оптимистично вызовут раздражение.



Лев

У вас многое хорошо получается, есть шанс сдвинуть с мертвой точки какие-то сложные дела, добиться заметного прогресса. Вам удается принимать верные решения, не допускать ошибок, которые могли бы помешать движению вперед. Хорошо проходят беседы с людьми, от которых многое зависит. Не исключено, что вы найдете влиятельных союзников.



Дева

Вероятны знакомства с необычными людьми. Они вам понравятся, вы им – еще больше. Новые отношения будут развиваться стремительно, вас это обрадует. Доверяйте интуиции: там, где дело касается личных отношений, она не подводит.



Весы

Полезно объединиться с единомышленниками, благодаря их поддержке вы справитесь с любыми трудностями. К тому же любая работа становится приятнее, когда на помощь приходят симпатичные люди.



Скорпион

День сложится неплохо, если вы будете благоразумны и осторожны. Это не так просто, как кажется, потому что эмоции очень сильны и могут толкать вас на опрометчивые поступки. К тому же вам хочется достичь поставленных целей как можно быстрее, а нужно сейчас совсем другое – терпеливо ждать благоприятного момента.



Стрелец

Во второй половине дня порадуют приятные известия, в том числе – касающиеся какого-то важного семейного дела. Некоторые Стрельцы с удивлением узнают, что проблемы, над которыми они много размышляли в последнее время, давно решены.









Козерог

В сфере личных отношений тоже все благополучно. Можно начинать новые отношения или продолжать старые – в любом случае события будут развиваться в благоприятном русле. Доверяйте интуиции: она подскажет, что и как нужно делать.



Водолей

Напряженно складываются отношения с близкими людьми. Иногда вы, не подумав, говорите грубые и неприятные вещи, делаете язвительные замечания. Но серьезные ссоры все же вряд ли возникнут. Скорее всего, просто никто не захочет с вами связываться.



Рыбы

В общении с близкими будьте внимательнее. Вы склонны ставить интересы других людей выше своих, кто-то может попытаться злоупотребить этим. Подумайте, стоит ли отменять собственные важные планы из-за чьих-то капризов.





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