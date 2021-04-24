Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 апр 2021 | 08:19

Соберите свою волю в кулак и идите до конца. Постарайтесь больше времени посвятить действительно нужным делам. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
День будет насыщенным и непростым. Вы ставите перед собой совершенно новые цели и идете к ним напролом. Окружающим это не нравится: им кажется, что вы слишком эгоистичны и беспокоитесь только о собственных интересах. Только во второй половине дня всем станет ясно, что это совсем не так. 

Телец
Влияние позитивных тенденций будет сильным. День хорошо подходит для обсуждения деловых вопросов, творческих начинаний и планов на будущее. Легко найти людей, которые не только поддержат ваши идеи, но и будут на вашей стороне в любых обстоятельствах. Вы производите хорошее впечатление на окружающих, завязываете интересные знакомства, которые могут получить романтическое продолжение. 

Близнецы
Вы изобретательны, стараетесь любые события и обстоятельства использовать в своих интересах. Это дает шанс достичь заметных профессиональных успехов. Вы трудитесь с неподдельным энтузиазмом и по-настоящему увлекаетесь тем, чем заняты. 

Рак
В середине дня эмоциональный фон станет более напряженным. Многие вещи вы будете видеть исключительно в мрачном свете, а призывы окружающих смотреть на жизнь более оптимистично вызовут раздражение. 

Лев
У вас многое хорошо получается, есть шанс сдвинуть с мертвой точки какие-то сложные дела, добиться заметного прогресса. Вам удается принимать верные решения, не допускать ошибок, которые могли бы помешать движению вперед. Хорошо проходят беседы с людьми, от которых многое зависит. Не исключено, что вы найдете влиятельных союзников. 

Дева
Вероятны знакомства с необычными людьми. Они вам понравятся, вы им – еще больше. Новые отношения будут развиваться стремительно, вас это обрадует. Доверяйте интуиции: там, где дело касается личных отношений, она не подводит. 

Весы
Полезно объединиться с единомышленниками, благодаря их поддержке вы справитесь с любыми трудностями. К тому же любая работа становится приятнее, когда на помощь приходят симпатичные люди. 

Скорпион
День сложится неплохо, если вы будете благоразумны и осторожны. Это не так просто, как кажется, потому что эмоции очень сильны и могут толкать вас на опрометчивые поступки. К тому же вам хочется достичь поставленных целей как можно быстрее, а нужно сейчас совсем другое – терпеливо ждать благоприятного момента. 

Стрелец
Во второй половине дня порадуют приятные известия, в том числе – касающиеся какого-то важного семейного дела. Некоторые Стрельцы с удивлением узнают, что проблемы, над которыми они много размышляли в последнее время, давно решены. 



Козерог
В сфере личных отношений тоже все благополучно. Можно начинать новые отношения или продолжать старые – в любом случае события будут развиваться в благоприятном русле. Доверяйте интуиции: она подскажет, что и как нужно делать. 

Водолей
Напряженно складываются отношения с близкими людьми. Иногда вы, не подумав, говорите грубые и неприятные вещи, делаете язвительные замечания. Но серьезные ссоры все же вряд ли возникнут. Скорее всего, просто никто не захочет с вами связываться.

Рыбы
В общении с близкими будьте внимательнее. Вы склонны ставить интересы других людей выше своих, кто-то может попытаться злоупотребить этим. Подумайте, стоит ли отменять собственные важные планы из-за чьих-то капризов. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: