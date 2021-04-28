Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 апр 2021 | 09:15

Нестандартные решения и творческий подход принесут успех во всех делах. Будьте внимательными к знакам судьбы, слушайте свою интуицию. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Нужно постараться сегодня нанести визит к врачу стоматологу. Пускай это будет обычный профилактический осмотр, но это поможет предотвратить риск возникновения серьезных проблем в будущем. Сегодняшний день также подходит для своеобразного очищения организма. Поэтому можно отказаться от плотного ужина, заменив его овощным или фруктовым салатом.







Телец

В целом, удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным тельцам, сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.



Близнецы

Благоприятный день для общения. Особенно полезно обсуждать рабочие вопросы, говорить о бизнесе; вам наверняка предложат помощь или дадут отличные советы. Вероятны успехи в учебе. Это касается в первую очередь тех, кто уже начинал освоение какой-то дисциплины, но вынуждены был прерваться. Сейчас можно вернуться к таким занятиям; успехи не заставят себя ждать.



Рак

День отлично подходит для общения с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Можно узнать массу полезных вещей. Будет возможность завязать какие-то приятные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, часто находите подход к людям, с которыми обычно никто не ладит.



Лев

Нужно успеть многое. Вы правильно распоряжаетесь своим временем, стараетесь не тратить его на пустяки. Это удается, но порой требует усилий. Соблазнов и искушений сегодня будет немало. Возможны незапланированные встречи; не исключено, что напомнят о себе какие-то старые знакомые. День подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным.



Дева

Насыщенный день. Он не лишен трудностей, но вы находите способ преодолеть их. Помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают серьезных ошибок. Вероятны приятные события в семье, какие-то хорошие новости, касающиеся ваших близких.



Весы

В деловом сотрудничестве проявляйте осторожность, не исключены авантюрные ситуации вплоть до крупного ущерба. А вот интуиция вас сегодня не подведет. Если люди, с которыми вы имеете общее дело не вызывают у вас доверия, то сделайте шаг назад.



Скорпион

Держите под контролем состояние ваших дел. Никому не передавайте свои полномочия, так как вы лучше и качественнее других выполните свою работу. Если вы имеете творческую профессию или ваша деятельность связана со свободным графиком работы, то ждите большого и публичного успеха.



Стрелец

Старайтесь не рисковать там, где без этого можно обойтись. Осторожность, предусмотрительность и внимание к деталям позволяют избежать многих неприятных моментов. Полезно будет прислушаться к советам людей, опыту которых вы доверяете. Лучше заниматься знакомыми делами, потому что разобраться в чем-то новом вы едва ли сможете быстро.









Козерог

Обдуманные шаги позволяют добиться отличных результатов, а вот то, что делается сгоряча, чаще ведет к неудачам. Возможны необычные происшествия, странные совпадения. Поначалу они могут встревожить вас, но позже вы увидите и хорошую сторону.



Водолей

Не тревожьтесь. Если вы будете сохранять спокойствие и постараетесь смотреть на вещи позитивно, день сложится очень удачно. Порой на пути возникают трудности, но они не заставят вас отступить или отказаться от задуманного.



Рыбы

Не тревожьтесь по пустякам, думайте о том, что в ваших руках. Можно добиться больших успехов. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Благодаря им, а также здравому смыслу и жизненному опыту, вы принимаете верные решения, достигаете давно поставленных целей. Возможны денежные поступления.





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