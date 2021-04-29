Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 апр 2021 | 09:45

Сейчас всем лучше придерживаться нейтралитета во всем. Хотя некоторые перспективы могут показаться весьма радужными, все же стоит взвесить все плюсы и минусы, прежде чем принять решение. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Неудачный день для бизнеса, совершения сделок, поездок, обращения в государственные и медицинские учреждения. Повышение ответственности поможет в карьерном продвижении и социальных достижениях. Обратите внимание на семью, на общение с окружающими людьми.







Телец

День хорош для наведения красоты. Сходите в салон, обновите прическу, сделайте маникюр. Будьте осторожны с острыми предметами, возможны травмы. Не берите денег в долг и не давайте обещаний. Займитесь плаванием, найдите себе новое увлечение.



Близнецы

День символизирует стабильность, нерушимость. Многих людей устраивает такое положение вещей. Они будут способны эффективно решать поставленные задачи, а если примут какое-либо решение, то в дальнейшем будут его строго придерживаться. Упорство помогает, а упрямство только отнимает силы, помните об этом.



Рак

Постарайтесь сегодня заниматься только интересными вам делами. Освойте новое хобби. Если с кем-то сейчас не получается договориться, то не пытайтесь давить на человека. Отложите решение этой задачи. Разгорающуюся ссору лучше не развивать, это все равно не даст результата.



Лев

С одной стороны, вас может переполнять энергия и желание взяться за дело, воплотить в жизнь свои замыслы. С другой стороны, вы будете чувствовать сопротивление общества, недостаток ресурсов или реальных возможностей для осуществления задуманного. На работе сложится напряженная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все сразу, действуйте поступательно.



Дева

Не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми. Иногда лучше вести себя сдержанно и не пытаться произвести впечатление, даже если вам кажется, что окружающие питают к вам симпатию. Больших успехов вы сможете добиться в компании близких по духу людей.



Весы

Переизбыток вашей внутренней энергии может быть разрушительным для дела. Расставьте приоритеты, укрепите отношения и смело идите к вашей цели. Действуйте последовательно. Вас ждет удача и успех.



Скорпион

Осторожно относитесь к новым знакомствам и лицам в окружении. Не рекомендуется проявлять чрезмерную активность в профессии. Ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к неформальному общению, могут создать проблемы в отношении с руководителем. Не наживайте себе врагов. Будьте дипломатичны и терпеливы.



Стрелец

Не инициируйте новые дела и планы. Вы еще не готовы для деятельности, которую вам могут предложить. Если дело действительно ваше, оно никуда не денется. Сегодня не слишком удачное время для развития любовного романа, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности. Уделите время себе и своим интересам.



Козерог

Не надо сильно концентрироваться на поиске второй половинки, когда наступит время все сложится наилучшим образом для вас. А пока обратите внимание на свою карьеру, увлечения, на духовное развитие. Это не менее важно, чем любовь.









Водолей

Сегодня отличный период для представителей прессы и науки: писателей, журналистов, ученых и исследователей. Их ожидают серьезные успехи в этих сферах. Не пренебрегайте сотрудничеством. Вам потребуются посредники между вами и общественными организациями. Также всерьез задумайтесь о реализации масштабных планов.



Рыбы

Возможен приход неожиданного дохода, наследства, страховых сумм. Финансовые вливания из разных источников. Удачный день для покупки недвижимости, машины. При поддержке авторитетных лиц возможен рост в карьере. Профессиональное развитие не заставит себя ждать.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram