Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 апр 2021 | 09:26

В ближайшие дни сложится план развития на следующий год. Все мечты, которые казались невыполнимыми, обретут реальные очертания. Будущий период сулит победу и удачу в деловой сфере. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Не принимайте решений быстро. Вдумчиво оцените ситуацию и вынесите вердикт. Могут возникнуть денежные затруднения, поэтому не тратьте слишком опрометчиво. Некто может воспользоваться вашей щедростью, поэтому воздержитесь от одалживания денег. Не расходуйте свою энергию опрометчиво.







Телец

На работе следует собрать все свои силы, чтобы соответствовать своей репутации. Отстаивайте свою позицию, во что бы то ни стало. К вечеру может наблюдаться упадок сил, истощение и опустошение. Лучше отдохните в кругу семьи, окружите себя любящими людьми, их заботой и принятием.



Близнецы

Пришло время инвестировать в свое здоровье и красоту. Не жалейте времени, денег, все даст очень положительный результат. Необходимо поддерживать себя, давать отдых и создавать все необходимые условия для гармоничного развития.



Рак

Крайне удачный период для планирования дальнейших замыслов, для подготовки к скорым переменам, которые уже на пути к вам. Но не торопитесь начать активно действовать. Необходимо поступательное движение. Нужно быть терпимее к любимым людям. Им очень важна ваша поддержка и принятие.



Лев

Многие ваши мечты и планы реализуются, и это даст энергию действовать дальше и не останавливаться. Первостепенную роль в этом подъеме сыграют ваши самые высокие чувства. Тщательно обдумывайте принимаемые решения, лучше отложить их на потом, чем форсировать во что бы то ни стало. Не спешите.



Дева

Единственным поводом для волнения может выступать здоровье. Необходимо подключить помощь со всех сторон. Пройдите полное обследование у врачей. Выясните причину недомогания. Больше будьте на природе, пейте травяные чаи и настои. Исключите тяжелую пищу.



Весы

Весьма вероятно возобновление любовной связи. Скорее всего, поначалу это будет еще не сильное чувство, а просто взаимный интерес, флирт и теплое общение. Но перст судьбы сведет вас вместе. Если вы окунетесь в быт и повседневность, то ваша жизнь грозит со временем стать очень скучной. Когда это случится, может оказаться поздно что-то исправлять, лучше предотвратить.



Скорпион

Возможно, давние знакомые попросят вашей помощи или покровительства. Или вам поступит интересное и выгодное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Можно немного окунуться в светскую жизнь, посетить различные культурные и досуговые мероприятия.



Стрелец

Пришло время упрочить ваше положение. Обычно вы сдержаны на людях, но под маской отстраненности прячутся ваша ранимость и сверхчувствительность. Это может стать преградой на пути к реализации ваших целей и замыслов. Проявите решимость и твердость. Можете рассчитывать на поддержку ваших близких: друзей и семьи. В одиночку трудно будет достичь успеха.









Козерог

Придется менять многое уже в процессе реализации. Материальное положение сейчас достаточно прочно. Вы чувствуете стабильность и уверенность. Стройте масштабные планы реорганизации на отношения с людьми или партнерами из иностранных стран, упрочняйте имеющиеся связи.



Водолей

Отличный день, который позволит вам взглянуть по-новому на перспективу своей деятельности, перевернет ваш имеющийся опыт. Сейчас как раз то время, когда удачно будет начать работу над реализацией давнего проекта, чье осуществление вы так долго откладывали. Это принесет успешное вознаграждение.



Рыбы

Необходимо быть расторопнее и успевать буквально везде. Уровень денежных поступлений сейчас небольшой. Тщательно планируйте свой бюджет. Делая покупки, решайте быстро, не тратьте время на долгий выбор. В противном случае вы можете упустить выгодное предложение и потратите больше, чем планировали.





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