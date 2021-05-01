Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 май 2021 | 09:22

Не теряйте веру в себя и не раскисайте. Даже если вам кажется, что все идет против вас, поверьте, что однажды, вы станете победителем. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День сначала может показаться сложным, но позже выяснится, что он не так уж плох. Главное – не принимать близко к сердцу мелкие неудачи и не волноваться из-за того, на что вы пока не можете повлиять. Запаситесь терпением. Если вы выберете подходящий момент для начала решительных действий, то быстро добьетесь нужного результата.







Телец

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.



Близнецы

Благоприятный день. Вы чувствуете, что влияние позитивных тенденций сильно, и пользуетесь моментом, чтобы достичь поставленных целей. Интуиция подсказывает, как лучше действовать в неоднозначных ситуациях. Благодаря ей вы быстро решаете сложные задачи, можете оставить соперников далеко позади.



Рак

День сам по себе не так уж плох, но вам порой кажется, что все ополчились против вас. Не ищите врагов там, где их нет, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы не усугубить сложившуюся ситуацию необдуманными поступками и ошибочными решениями. Полезно будет заранее составить план действий и придерживаться его во всем.



Лев

Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу. Не бойтесь ставить перед собой самые высокие цели. Во-первых, есть шанс достичь их, во-вторых, это гораздо интереснее, чем ограничиваться решением текущих задач. Вы рассчитываете только на собственные силы, и развитие событий показывает, что это правильный подход.



Дева

День сложится неплохо, но поймете вы это не сразу. Утром будет казаться, что многое идет не так, все валится из рук, ни на кого нельзя положиться. Придется скорректировать планы, это заставит вас нервничать. Появятся сомнения в том, что поставленных целей вообще можно достичь, а посоветоваться будет не с кем.



Весы

Появляется много интересных идей, некоторые из них будут совершенно неожиданными. Ваши замечания и умозаключения удивляют окружающих, но неизменно оказываются верными. Недоброжелатели предпочтут держаться подальше, чтобы вы ненароком не раскрыли их секреты. Вообще, вряд ли в этот день кто-то будет пытаться навредить вам или встать у вас на пути.



Скорпион

День начинается непросто. В первой его половине возможны задержки в делах, разногласия и споры. Часто возникают сложные ситуации, и вы просто теряетесь, не знаете, что предпринять. Однако со временем усиливается влияние позитивных тенденций, становится ясно, что проблемы не так уж серьезны, а преграды преодолимы. Пригодится опыт, полученный раньше: благодаря ему вы поймете, как лучше действовать.



Стрелец

Отличный день для общения, хорошо проходят и официальные, и неформальные встречи. Вы легко ладите с людьми, можете договориться даже с теми, кто известен непреклонностью и нежеланием идти на уступки. Не исключено, что у вас появятся новые помощники и даже покровители. Однако имейте в виду, что вскоре их нужно будет отблагодарить за поддержку.









Козерог

Удачный день, позволяющий достичь больших успехов. Не бойтесь браться за масштабные проекты и сложные дела: вы справитесь с ними отлично. Правда, в начале пути возможны мелкие проблемы, чаще всего они связаны с тем, что у вас не хватает знаний и опыта. Но у вас отлично получается собирать и анализировать информацию, так что вы во всем разберетесь.



Водолей

Благоприятный день для работы. Достичь поставленных целей оказывается гораздо проще, чем вы ожидали. В начале дня желательно сосредоточиться на делах, требующих фантазии и творческого подхода – именно они помогут вам показать себя с лучшей стороны. Возможны денежные поступления, в том числе неожиданные. Некоторые Водолеи заключат выгодные сделки.



Рыбы

Сложный день. Далеко не все сразу складывается так, как вам хотелось бы. Даже если вы ставите перед собой самые простые цели, придется очень постараться, чтобы достичь их. Главное – не теряться, если что-то идет не по-вашему. Пока вы сохраняете уверенность в своих силах, шансы добиться успеха остаются очень высокими.





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