Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 май 2021 | 09:55

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать кардинальных перемен в своей профессиональной карьере. Финансовое положение оставляет желать лучшего. Но это не значит, что нужно гоняться за «легкими» деньгами. Дайте время себе и постепенно приводите дела в порядок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Неблагоприятный день для сделок с жильем, аренды помещений – возможен обман. Категоричность суждений может оттолкнуть от вас близкого друга. Вам придется идти на компромисс, но вы об этом не будете жалеть. Любовные отношения перейдут на новый этап, который может привести вас под венец.







Телец

Сегодня будьте деятельны на работе и не сидите без дела дома. Смело берите инициативу в свои руки и приступайте к достижению собственных целей. В профессиональной сфере действуйте решительнее, руководство отметит ваше старание. Уделите время на искренний разговор с теми, кто вам дорог.



Близнецы

Займитесь укреплением финансового положения, однако занимать деньги не советуют. Не бойтесь неодобрения коллег, постарайтесь остаться в стороне. Зато в личной жизни все складывается самым лучшим образом.



Рак

Атмосфера в рабочем коллективе обещает быть благожелательной. Вы сумеете эффективно справиться с домашними вопросами и проблемами, которые касаются ваших близких. Обратите внимание на советы людей, которым вы небезразличны – в этот период объективный взгляд на ситуацию со стороны вам необходим.



Лев

Благоприятный день для приведения в порядок своих идей и мыслей. Постарайтесь упорядочить свои дела и расставить приоритеты, тогда и настроение сразу поднимется. В первой половине дня вероятно поступление важной информации, которая вдохновит вас на новые начинания. Хорошо уединиться на природе, медитировать.



Дева

Сегодня ожидает множество контактов и встреч. Несмотря на интенсивное общение, вы везде будете успевать. Хороший день для примирения с родственниками, соседями, друзьями. Позаботьтесь о собственном здоровье – звезды рекомендуют не откладывать посещение врача для решения давно назревшей проблемы.



Весы

Не игнорируйте мероприятия, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Даже если будущая встреча или презентация покажется вам скучной и неинтересной, обязательно сходите. Высокая вероятность выгодных предложений и полезных знакомств. Помощь придет оттуда, откуда вы ее никак не ожидаете.



Скорпион

Круговорот событий захватит с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребует немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.



Стрелец

День символизирует равновесие и уверенность в своих силах. Любая неприятность будет восприниматься вами как нечто мелкое и легкоразрешимое. Большую помощь вам окажут близкие. Постарайтесь избежать любовных приключений, потому что они только отнимут у вас время и силы.









Козерог

Сегодня ожидает насыщенный событиями день. Сразу приступайте к делам. Вторая половина дня покажет, что вы – незаменимый в некоторых вопросах человек. Супружеские отношения будут конструктивными и гармоничными.



Водолей

Финансовое положение вполне стабильно с тенденцией улучшения к концу месяца. Не отказывайтесь от предложенных коммерческих поездок, запланированных на сегодня, — они должны принести несомненный доход.



Рыбы

Сегодня звезды сулят события, результатом которых станет улучшение финансового положения. Вероятно получение солидной суммы, которую лучше вложить, предварительно посоветовавшись с семьей. Не идите на поводу собственных слабостей. Прекрасное время для общения с детьми, родителями.





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