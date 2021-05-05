Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 май 2021 | 09:41

Гороскоп таит в себе подвох: день обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками. Поэтому не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Звезды гороскопа советуют Овну расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил.







Телец

Тельцу необходимо встряхнуться: такое впечатление, что ему все безразлично. На самом же деле эмоции Тельца притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм.



Близнецы

Любой механизм, винтиком которого являются Близнецы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Близнецов.



Рак

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Раку действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным.



Лев

Льву не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул.



Дева

Деве не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Дева может легко не заметить того, что находится прямо у нее перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе.



Весы

Весам не стоит браться за крупные проекты с участием других – им вряд ли удастся их осуществить. Единственный человек, на которого сегодня Весы могут хотя бы немного положиться, – это они сами.



Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций.



Стрелец

Стрельцу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень.









Козерог

День не склоняет Козерога анализировать или вдаваться в подробности. Козерог может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву.



Водолей

Водолею надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах.



Рыбы

Энтузиазм Рыб способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Рыбы со своим усердным рвением могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания.





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