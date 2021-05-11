Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 май 2021 | 08:57

Сегодня, 11 мая, велика вероятность найти новых союзников, в том числе среди тех, кто раньше не вызывал у вас симпатии. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Стоит быть осторожнее в начале дня. В это время вы можете поддаться эмоциям, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. К тому же не всем Овнам удается составить верное представление о ситуации и разобраться в собственных чувствах. Чуть позже все станет ясно, тогда-то вы и определитесь с планами и приоритетами.







Телец

День преподнесет массу приятных сюрпризов. Возможны удачные совпадения, хорошие новости и интересные предложения. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, прислушиваетесь к интуиции и принимаете верные решения. Никто не сможет сбить вас с толку или запутать.



Близнецы

Подходящий день для привычных занятий. Сегодня они не покажутся утомительными или скучными. Вам нравится заниматься домом: украшать его и наводить порядок, покупать мелочи, которых не хватало для комфорта и уюта. Можно запланировать небольшой ремонт, подумать, что приобрести для него.



Рак

Появляются новые идеи и планы, но спешить с их реализацией не стоит: прежде нужно как следует подготовиться, все продумать до мелочей. Некоторым Ракам полезно будет посоветоваться с близкими. Другие представители знака получат неожиданные, но очень толковые подсказки от новых знакомых.



Лев

Общение с близкими часто требует терпения. Вас не всегда понимают правильно, порой не поддерживают или критикуют. Но договориться все же можно, если не сосредотачиваться на мелочах, помнить о том, что важно для всех. Будьте готовы выслушать своих оппонентов, изучить разные точки зрения.



Дева

События этого дня вас порадуют. Будет шанс заняться тем, что давным-давно казалось вам интересным; многие Девы найдут возможность вернуться к своим старым хобби. Неплохой день и для того, чтобы начать чему-то учиться, но тут важно не спешить. Скорее всего, первые успехи будут скромными.



Весы

День полон забот. Нужно успеть многое, вы отлично это понимаете, поэтому не тратите время напрасно. Пригодится то, чему вы успели научиться за последнее время. Многие Весы не только найдут применение своим знаниям, но и поймут, как с их помощью увеличить доходы.



Скорпион

Лучше всего вам сегодня даются дела, которые не требуют внимания к мелким деталям. Часто вам достаточно одного взгляда на ситуацию, чтобы составить о ней представление, а смотреть пристальнее даже не хочется. К сожалению, иногда первое впечатление оказывается ошибочным, так что лучше не торопиться.



Стрелец

День не подходит для того, чтобы заниматься делами, требующими сосредоточенности и высокой концентрации внимания, изучения и анализа мелких деталей. Вы быстро устаете и начинаете отвлекаться, это может привести к ошибкам. Зато вам нет равных там, где нужно руководить кем-то, организовывать чужую работу и вдохновлять тех, кто пал духом.









Козерог

Вам сегодня особенно хорошо дается то, что требует творческого подхода, фантазии и изобретательности. Совсем другое дело – занятия, для которых нужно внимание к мелочам, деталям, каждая из которых может оказаться значительной. Отвлекают посторонние мысли, вы переключаетесь с одного на другое и рискуете допустить ошибки. К счастью, их удается вовремя заметить и исправить.



Водолей

День будет необыкновенно насыщенным, потому что вам предстоит много заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими, и на ходу осваивать новые обязанности. Порой будет трудновато, но и позитивных эмоций вы получите достаточно. То, чему вы научитесь сегодня, позже пригодится вам не раз.



Рыбы

Благоприятный день. Удается решить вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя. Некоторые Рыбы к тому же догадываются, как справиться с проблемами близких, и это по-настоящему радует представителей знака. Возможность помочь тем, кто вам дорог, вдохновляет. Ради других вы делаете то, что вряд ли совершили бы ради себя.





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