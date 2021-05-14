Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

14 май 2021 | 09:17

Возможны осложнения отношений со старшими членами семьи, поэтому приготовьтесь мирно разрешить разногласия. Сегодня любовные удачи обойдут вас стороной. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Овнам поступит ложная информация, которая сможет повлиять на ваше решение в профессиональной сфере. Вам не следует доверять обещаниям, надейтесь только на свои силы. Возможны финансовые трудности, поэтому следите за бюджетом и не давайте в долг. Вечер обещает быть насыщенным культурной программой.







Телец

Сегодня Тельцов ждут интересные встречи и мероприятия. Ваша активная деятельность может быть замечена потенциальными деловыми партнерами. Благоприятны торговые сделки, переговоры и обсуждение долгосрочных проектов. Не избегайте шумных встреч и больших компаний – возможно, они принесут вам новые интересные знакомства.



Близнецы

Сегодня не придется расслабляться, иначе вы рискуете снизить свои позиции в деловой сфере. Будьте осторожны, ваши конкуренты так и спешат обогнать вас. Не допускайте эмоционального дискомфорта. Хорошо заниматься медитацией, духовными практиками, читать любимые книги.



Рак

Благоприятный день для заботы о своей внешности, ухода за лицом и телом. Начатые процедуры не только подарят приятные впечатления, но и принесут результат. Хорошо заниматься творчеством, посещать мастер-классы, брать уроки у профессионалов – все это достаточно быстро окупится. Вам не стоит проявлять упрямство в личной жизни, это чревато расставанием.



Лев

День благоприятен для возобновления любовных отношений – этому будет способствовать неожиданная встреча. Вас ожидают значительные перемены, которые уже не за горами. Нетерпеливость будет подстегивать вас скорее увеличить число полезных деловых контактов, однако, спешить не нужно – всему свое время.



Дева

Не поддавайтесь искушениям и соблазнам – ваша репутация не должна пострадать. Сейчас вы находитесь на пике активности и успешности, цените этот момент и используйте для карьерного роста. Если вы еще не готовы заключить брак с избранником, не нужно форсировать события или давать обещания.



Весы

Сегодня принесут желаемый результат действия по поиску новых деловых партнеров. Но не посвящайте посторонних в свои личные планы, это может негативно отразиться на семейном бизнесе. Вас может заставить поволноваться состояние здоровья кого-то из близких – проявите о нем заботу, поддержите морально.



Скорпион

Ваши планы могут нарушиться либо вообще не реализоваться. Ничего серьезного сегодня не предпринимайте – займитесь рутинной работой, не попадайтесь на глаза руководству. Можете заручиться поддержкой близких друзей, в таком случае вам удастся преодолеть возникшие финансовые трудности.



Стрелец

Сегодня благоприятный день для представителей индустрии моды, отдыха и туризма – вас ожидают хорошие новости и перспективы. Можно без сомнений обсуждать долгосрочные проекты и вкладывать в них финансы. Любителей знакомиться по интернету ждет разочарование на личном свидании.









Козерог

Наступил удачный период. Все будет складываться как нельзя лучше. Но вы не расслабляйтесь, это «затишье перед бурей». Вам надо набраться сил, морально подзарядиться и обдумать свои дальнейшие действия. Не помешает культурный отдых с друзьями или семьей. Хорошо посетить бассейн или фитнес-центр.



Водолей

Благоприятный день для расширения деятельности и передачи опыта. Вам не придется как-то укреплять свои позиции – ваш профессионализм уже работает на вас. Постарайтесь не навлечь на себя гнева коллег из-за вашей амбициозности, это может помешать достижению поставленной цели. Друзья предложат вам выгодную сделку, соглашайтесь.



Рыбы

В первой половине дня Рыбы будут напряженно трудиться, вероятно, вам также придется контролировать уже сделанную работу. С чувством выполненного долга можете планировать отдых. Особенно хорошо провести его на лоне природы. Позаботьтесь о полноценном сне, только в таком случае вы восстановите свои силы.





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