Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

16 май 2021 | 11:01

Постарайтесь экономить свои силы и эмоции, не расстраивайтесь по мелочам и не взваливайте на себя лишнюю работу. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

В этот день вам необходимо обратить внимание на свое здоровье, возможны проблемы с сердечнососудистой системой. Также не стоит посещать сегодня косметологов, визажистов и иных мастеров, большая вероятность получить не тот результат, на который рассчитывали.







Телец

Вы сегодня как никогда будете нуждаться в творческом самовыражении, будете стремиться обеспечить себя материально. Ваша трудовая деятельность вас вполне устраивает, и вы не собираетесь менять свой род деятельности.



Близнецы

Вы решительны и неутомимы. Кажется, что вам под силу абсолютно все, и это почти правда. Вероятны приятные сюрпризы – например, в виде получения денег из неожиданного источника или помощи от человека, который раньше мало интересовался вашими делами. У некоторых Близнецов будет шанс реализовать смелый план, который они давно вынашивали.



Рак

Ваши доходы сегодня будут соответствовать вашей производительности труда. Но если это будет не так, то вы сразу же займетесь поиском другой работы. Вам по своей природе свойственно быть руководителем, а не подчиненным.



Лев

Начало дня будет беспокойным и напряженным. Многое идет не так, как вы ожидали, это заставляет нервничать. Но если вы сохраните хорошее настроение, перемены к лучшему не заставят себя ждать. Так что не волнуйтесь и делайте то, что запланировали. Настойчивость принесет плоды.



Дева

Проявите настойчивость и решительность. Именно эти качества помогут получить то, о чем вы давно мечтали. Наступил благоприятный момент для новых начинаний, так что поторопитесь заняться чем-нибудь интересным. Ваши таланты, прежде остававшиеся незамеченными, будут признаны и востребованы.



Весы

Непросто найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Поводом для спора может быть любой пустяк. Вы стараетесь вести себя корректно и не переходить на личности, но о ваших собеседниках этого не скажешь. Если возникают конфликты, именно вы делаете все возможное, чтобы восстановить мир.



Скорпион

Благоприятный день. Он открывает много интересных возможностей, а вы не упустите ни одну из них. Хорошо проходят встречи, вы очень нравитесь новым знакомым. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер.



Стрелец

День сложится неплохо, если вы будете внимательны. Сейчас очень легко чего-то не заметить, не запомнить, не оценить. Такие промахи не будут иметь каких-то заметных последствий, но огорчат не на шутку. День благоприятен для творчества и размышлений, поиска нестандартных решений. Возможны удачные эксперименты.









Козерог

Вы решительны, готовы проявить инициативу. Это способствует успеху даже самых смелых начинаний. Трудности не пугают, преграды не останавливают; вы идете к цели, ничего не замечая. Будет шанс завоевать симпатию человека, который вам небезразличен, растопить лед в отношениях и заставить смягчиться даже каменное сердце.



Водолей

Трудно избежать разногласий. Но из всех споров вы выходите победителем. Тем, кто сразу не признает вашу правоту, можно только посочувствовать: вы не отступите, пока не переубедите оппонентов. Чуть позже станет очевидно, что ваша точка зрения была верной.



Рыбы

День легкий, удачный и приятный. Многое дается легко, работа спорится. С проблемами, над которыми в другое время пришлось бы ломать голову, вы справляетесь без труда. Пригодятся знания, полученные раньше, жизненный опыт, да и просто здравый смысл. Советы окружающих вам не нужны, но их все равно щедро дают. К некоторым даже стоит прислушаться.





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