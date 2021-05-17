Гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

17 май 2021 | 09:23

Помните, что жить нужно настоящим днем, а не откладывать все на когда-то и потом. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День требует осторожности во всем и внимания к мелочам. Складывается он непросто, любая ваша оплошность может обернуться неприятностями, серьезными или не очень. Чаще обычного возникают разногласия в семье, возможны споры с друзьями.







Телец

Обстоятельства складываются не самым благоприятным для вас образом, но это не повод отказываться от задуманного. Вы продолжаете двигаться вперед и добиваетесь-таки поставленных целей, немало изумляя окружающих. Часто настойчивость приносит даже лучшие плоды, чем можно было ожидать. Вашими успехами могут заинтересоваться очень влиятельные люди.



Близнецы

Непростой день. Вы чаще обычного совершаете опрометчивые поступки, принимаете необдуманные решения, говорите то, о чем вскоре приходится пожалеть. Допущенные ошибки едва ли будут иметь серьезные последствия, но поволноваться все же заставят. Некоторые Близнецы к тому же будут переживать, что не оправдали чьих-то ожиданий, показали себя не с лучшей стороны.



Рак

День отличается довольно неблагоприятным эмоциональным фоном, поэтому вы переживаете и волнуетесь гораздо больше, чем обычно. Любой пустяк может выбить из колеи, огорчить, подорвать вашу уверенность в своих силах. К тому же окружающие чаще обычного напоминают вам о каких-то давних неудачах, старых проблемах. Это раздражает и портит настроение.



Лев

Вам стоит быть осторожнее в первой половине дня. В это время очень легко ошибиться, поспешить с выводами, допустить промах, который дорого обойдется. Лучше не давать обещаний, особенно если вы понимаете, что выполнить их будет трудно.



Дева

Звезды на вашей стороне, можно добиться больших успехов. День подходит для начала новых дел, реализации творческих замыслов, поиска союзников. Люди, которых вы сегодня встречаете почти случайно, могут со временем стать настоящими друзьями. Не исключено и начало романтической истории. Тут все будет зависеть от того, захотите ли вы сделать первый шаг, захотите ли проявить инициативу.



Весы

Хотя день открывает много новых возможностей, ошибкой будет рассчитывать на легкие успехи. Если вы не будете внимательны к мелочам, то упустите из виду что-то важное, сделаете ошибку, которая дорого обойдется. Помните, что сейчас не стоит доверять новым знакомым, да и со старыми лучше быть настороже.



Скорпион

Вы настроены очень дружелюбно, стараетесь со всеми сохранить хорошие отношения. А все потому, что интуиция подсказывает: конфликт может привести к серьезным неприятностям. Удается поладить даже с теми, с кем раньше никто не находил общего языка. В результате у вас появятся новые помощники и союзники – полезные, но не самые приятные в общении.



Стрелец

Сегодня вы можете сделать много полезного не только для себя, но и для других. Хорошо проходят профессиональные встречи и переговоры, не исключены новые знакомства, которые окажутся полезными. Вероятны денежные поступления, в том числе неожиданные. Не торопитесь тратить полученное: вскоре появится возможность сделать выгодные покупки.









Козеро

Трудностей едва ли удастся избежать, но у вас будет достаточно сил, чтобы преодолеть преграды. Вы всегда знаете, какими будут последствия того или иного шага и не допускаете ошибок. День подходит для учебы и обмена информацией, посещения конференций и семинаров, публичных выступлений.



Водолей

Трудностей едва ли удастся избежать, но у вас будет достаточно сил, чтобы преодолеть преграды. Вы всегда знаете, какими будут последствия того или иного шага и не допускаете ошибок. День подходит для учебы и обмена информацией, посещения конференций и семинаров, публичных выступлений.



Рыбы

Благоприятный день. Вы многого добьетесь, если будете действовать решительно. Чаще обычного нужно проявлять твердость характера и непреклонность, это может даваться нелегко. Удачно проходят деловые встречи, возможно получение интересных предложений, касающихся работы.





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