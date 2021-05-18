Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

18 май 2021 | 09:15

Этот день у всех знаков зодиака символизирует успех в бизнесе, материальный достаток и удовлетворение в профессиональной сфере. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Отличный день для путешествий, деловых поездок и командировок. Вероятно предложение новой работы, которую вы можете успешно совмещать с нынешней. Сохраняйте уверенность в себе, вам по плечу решение сложных вопросов. Окажите поддержку старшим членам семьи.







Телец

Наконец-то вы осознали необходимость перемен в жизни. Вероятна дополнительная нагрузка на работе. Разногласия с коллегой вы сможете уладить в ходе откровенного разговора. Не требуйте от близких слишком многого, лучше сами что-то сделайте для них.



Близнецы

Позитив первой половины дня может слегка улетучиться, если вы будете слишком легкомысленны. Избегайте напрасных разговоров, не давайте обещания, особенно деловым партнерам. Скажите «стоп» проявлениям недовольства и агрессивности. Ваша природная дипломатичность поможет справиться с назревающим конфликтом.



Рак

Сегодня на работе может возникнуть много трудностей. Когда вам будет казаться, что успех близок, на пути будут возникать новые препятствия, которые будут мешать осуществлению планов. От этого может возникнуть фрустрация и апатия. Но будьте уверены в своих силах, все трудности временны. Ваше упорство и настойчивость сделают свое дело. Постоянство это ключ к успеху.



Лев

Не исключено, что ваш авторитет может пострадать. Импульсивность сыграет с вами злую шутку. Постарайтесь контролировать свои эмоции, не впадайте в крайности. Хорошо провести вечер с любимым человеком и обсудить дальнейшие личные планы. Не злоупотребляйте алкогольными напитками, острой и жирной пищей.



Дева

Эмоциональность Дев может помешать четко изложить мысли и идеи. Зато представится прекрасная возможность проявить свой творческий потенциал. Будет удаваться все, что связано с самообразованием и духовным преображением. Интеллектуальные занятия могут принести вам новый источник доходов.



Весы

В жизни Весов произойдут позитивные перемены, особенно это касается романтических отношений. Ваше хобби может принести вам неожиданный доход и признание. Пользуйтесь этим моментом, пока удача на вашей стороне. Хорошо заниматься оздоровительными практиками, совершать прогулки в парке или в лесу.



Скорпион

Первая половина дня щедро одарит Скорпионов душевным равновесием, расположенностью руководства, приятными новостями. Можете заниматься вопросами, связанными с вашей предпринимательской деятельностью, вам все удастся решить. Не откладывайте в долгий ящик обещания, данные вашей половинке.



Стрелец

День располагает к завершению старых дел. Вам будет сложно концентрироваться на рабочем процессе, постарайтесь делать короткие передышки. Кто-то из друзей может обратиться к вам за помощью, не отказывайте. Свободное время посвятите общению с детьми, легкому чтению.









Козерог

Сегодня Козероги будут излучать добро и позитив. Окружающие это непременно оценят, и вы окажетесь в центре внимания. Уверенность в себе придаст новость, связанная с инвестициями. Можете не опасаться за финансовую стабильность, все идет по вашему плану. Присмотритесь к иностранным деловым партнерам.



Водолей

Возможны поездки и рабочие дела, связанные с поиском информации. Сегодня вам не стоит предпринимать решительных действий, отложите важные дела до лучших времен. Подходящий день для переговоров, обсуждения планов, крупных покупок. Уделите внимание детям.



Рыбы

Опасайтесь простуды, уделяйте время спортивным занятиям. Ваше самочувствие должно быть на высоте, так как предстоит напряженный рабочий график. Не старайтесь брать на себя много задач, торопиться – малыми шагами вы все успеете сделать качественно и в срок. Не откажите себе в приятном общении с друзьями.





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