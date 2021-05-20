Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

20 май 2021 | 09:11

Звезды считают, что вам нужно твердо идти до конца. Сейчас важнее всего сосредоточиться на своей цели и не сдаваться. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

В начале дня лучше действовать самостоятельно и проявлять максимальную разборчивость в общении. В это время к вам так и тянутся сомнительные личности, даже случайная беседа с которыми может иметь неприятные последствия. Вы легко раздражаетесь и часто говорите лишнее, рискуете нажить себе опасных врагов.







Телец

Отличный день для учебы, новую информацию вы усваиваете молниеносно, быстро запоминаете все, что может пригодиться, ничего не упускаете из виду и не забываете. Нетрудно разобраться в новых делах, а также произвести хорошее впечатление на людей, которых вы видите впервые. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.



Близнецы

Благоприятный день для работы, многие дела даются легче, чем обычно. Можно оставить далеко позади соперников, показать, на что вы способны. Вы отлично ладите со многими людьми, иногда получаете помощь от тех, кто прежде никому ее не оказывал. Это хороший день для начала любых отношений: они будут честными и открытыми, быстро примут серьезный характер.



Рак

День приносит интересные предложения. Появится шанс заняться чем-то интересным, принять участие в работе над масштабным и перспективным проектом. Иногда приходится рисковать, но сегодня нет сомнений в том, что звезды вас поддержат. Часто вы добиваетесь даже лучших результатов, чем ожидали, потому что находите неожиданный и короткий путь к цели.



Лев

Никуда не торопитесь. Спешка может стать причиной очень серьезных ошибок и просчетов, особенно там, где дело касается денег и речь идет о значительных суммах. Вы склонны переоценивать свои финансовые возможности. Не стоит брать кредиты: выплатить их будет труднее, чем кажется.



Дева

Не отказывайтесь от своих принципов, даже если вас будут искушать и соблазнять. Сила характера и твердость намерений сегодня очень важны. Именно они помогают идти верным путем и дают шанс достичь важной цели. Еще нужна разборчивость в общении. Держитесь как можно дальше от тех, кто склонен критиковать и высмеивать все вокруг, делать язвительные замечания, сыпать соль на чужие раны. Влияние таких людей разрушительно.



Весы

День приносит кое-какие проблемы, но вы не слишком беспокоитесь. И правильно делаете: все сложится неплохо. Даже если вы допустите какие-то оплошности, они не будут иметь серьезных последствий. Самое важное – не принимать за чистую монету все, что говорят другие, и не лениться проверять информацию. Сегодня кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Не дайте это сделать.



Скорпион

Наступил благоприятный момент для того, чтобы реализовать какой-то давний план, который нравится только вам. Сегодня поддержка и помощь не потребуются, все сложится достаточно удачно. Важные решения можно принимать без промедления: интуиция не подводит, всегда подсказывает, как лучше поступить.



Стрелец

День отличается благоприятным эмоциональным фоном и проходит приятно. Что-то может пойти не так, но вы не огорчитесь и не растеряетесь, а сохраните оптимизм и найдете выход из положения. Все перемены, которые приносит день, идут вам на пользу, открывают новые возможности и подталкивают к правильным решениям.









Козерог

День подходит для деловых переговоров, а также для обсуждения важных вопросов, касающихся личной жизни. Вы серьезны. Окружающие видят это, поэтому внимательно слушают, с уважением относятся к вашей точке зрения. Можно делать крупные покупки и вообще решать финансовые вопросы – это у вас получается очень хорошо. Не стоит только заниматься физическим трудом, поскольку есть опасность мелких травм.



Водолей

Утром вряд ли удастся избежать неприятных моментов, но ситуация вскоре начнет меняться к лучшему, и уже через несколько часов все наладится. День благоприятен для общения. Хорошо проходят и официальные встречи на самом высоком уровне, и неформальные беседы. Вы способны договориться о каких-то совместных действиях даже с теми, кто обычно вообще никого не слушает.



Рыбы

Этот важный день открывает заманчивые перспективы и обещает большие победы. Успеть нужно многое, поэтому старайтесь не тратить время зря, избегайте пустых разговоров и не ведите долгих споров с теми, кто не поддерживает вас и не может оценить ваши идеи. Гораздо полезнее поговорить с союзниками: они и советы дадут хорошие, и помогут, если потребуется.





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