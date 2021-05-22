Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

22 май 2021 | 08:41

Не печальтесь, все события, которые ждут вас – вам уже предначертаны. Звезды пытаются сказать, что со временем найдется выход из любой ситуации. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Отличный день для того, чтобы взяться за что-то полезное и важное. Вы настроены серьезно, это многим нравится, так что в желающих помочь недостатка не будет. Но все самые важные вопросы вам предстоит решать самостоятельно, а в некоторых случаях – также брать на себя ответственность за других. К этому вам не привыкать, но в середине дня все же захочется немного отдохнуть.



Телец

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам, вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.







Близнецы

День приятного общения. Вы всем нравитесь, вам все нравятся, находится масса тем для разговоров. Единственная проблема заключается в том, что большинство увлекательных бесед заканчивается ничем. Договоренности будут туманными, условия сотрудничества, на которые вы вроде бы согласились, еще не раз и не два пересмотрят. Так что не верьте всему, что вам говорят.



Рак

Вы можете достичь успеха во многих делах, но лучше всего справляетесь с теми, которые требуют концентрации внимания, серьезного подхода и ответственного отношения. Сложнее будет справиться там, где нужны фантазия и творчество. Вы можете оказаться в плену стереотипов и просто не увидеть оригинального и эффективного решения.



Лев

Трудно сосредоточиться на делах, которые кажутся особенно важными. Вас все время отвлекают: то советами, то просьбами, то вопросами. При этом обстоятельства таковы, что вы должны сохранять дружелюбие и часто просто не можете дать жесткий отпор тем, кто вас беспокоит.



Дева

День обещает хорошие новости и приятные сюрпризы. Чаще всего они связаны с работой или бизнесом. Например, возможны предложения о хоть и краткосрочном, но чрезвычайно выгодном сотрудничестве. Некоторые Девы смогут принять участие в работе над проектами, обещающими большие деньги и всеобщее уважение.



Весы

Будет интересно. События этого дня могут кардинально изменить вашу жизнь, но только в том случае, если вы готовы сделать решительный шаг, взять на себя ответственность. Тем, у кого есть хоть малейшие сомнения в своих силах и возможностях, нужно быть осторожнее. Не исключено, что вам потребуется помощь или совет старого знакомого, опытного коллеги.



Скорпион

Начало дня полно дел и забот. В это время у вас каждая минута будет на счету. Решить многие вопросы оказывается труднее, чем вы думали. Придется к кому-то обращаться за помощью, искать людей, которые поделятся с вами опытом, подскажут, что делать. Чем дальше, тем проще оказывается достичь нужного результата.



Стрелец

День радует хорошими новостями и приятными встречами. Общение с друзьями вдохновляет, дарит силы и энергию, необходимую, чтобы преодолеть преграды. Вы способны одержать верх над сильными противниками, договориться с теми, кто раньше не разделял вашу точку зрения. Не исключено, что люди, с которыми вы прежде соперничали, проникнутся в вам симпатией, встанут на вашу сторону.









Козерог

Используйте первую половину дня, чтобы достичь профессиональных целей, пообщаться с людьми, поддержка которых вам нужна, показать себя с лучшей стороны. Постепенно влияние позитивных тенденций идет на спад, и для достижения нужных результатов приходится прикладывать все больше усилий.



Водолей

Возможен прогресс в делах, причем в самых важных. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и всегда находите кратчайший путь к цели. Вероятны денежные поступления. Подумайте, как вы распорядитесь деньгами, иначе они исчезнут без следа.



Рыбы

Хотя не все дается легко, есть шанс добиться успеха. Постарайтесь держать эмоции под контролем, не давайте воли раздражению и гневу. Споры – пустая трата времени; они не помогут вам найти ответы на важные вопросы. Часто оказывается проще решить какую-то сложную проблему, действуя на свой страх и риск. Если вы обращаетесь к кому-то за помощью, задержки и проволочки почти неизбежны.





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