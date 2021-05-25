Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

25 май 2021 | 09:07

Сегодня, 25 мая, если есть желание и возможность можно предпринять рискованное предприятие, сегодня оно может окупиться с лихвой и пользой в будущем. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Ничто не сможет выбить вас из колеи. Будда сможет позавидовать вашему внутреннему балансу. Все конфликтные ситуации вы без серьезного труда сможете решить мирным путем. Замыслы и цели будут реализованы. Сегодня благоприятное время для инвестиций и капиталовложений. В бизнес-сфере, скорее всего, появится шанс заключить международное сотрудничество.







Телец

Сегодня Тельцам будет сопутствовать удача в вопросах, которые требуют концентрации и последовательности. Скорее всего, представится возможность отправиться в путешествие. Будьте осторожны и следите за здоровьем. Дела, требующие решительности и инициативы лучше отложить на более благоприятный период. Хлопоты будут сопровождать вас в бытовых вопросах.



Близнецы

На работе и дома вы принимаете решения, вы привыкли быть сильным. Поэтому когда вам самому потребуется поддержка, люди могут, немного растеряться. Однако дайте им шанс, позвольте проявить к вам заботу, любовь и уважение. Принимать помощь это тоже навык и ему иногда надо учиться. Это не признак слабости, а признак того, что вы человек, а не робот.



Рак

Отличная возможность для выгодных вложений, прибыльных инвестиций. Любые начинания будут успешны, вам могут оказывать покровительство авторитетные лица. Возможно, именно сегодня вложенные вами усилия обернутся успехом в будущем. Однако проявите дипломатичность и тактичность, не давите и не вступайте в конфронтацию. Будьте мудрее и терпимее.



Лев

Сегодня есть возможность перейти на новый финансовый этап вашей жизни. Если проявите решительность в действиях, настойчивость, то удачно решите и закроете многие задачи. Но не переусердствуйте. Реально рассчитывайте свои силы. Иначе излишняя самоуверенность и опрометчивость сыграют с вами злую шутку и приведут к плачевному результату.

Дева

День стоит посвятить решению деловых вопросов. Удачно сложатся условия для бизнеса, привлечения новых партнеров, заключения соглашений. Но будьте осмотрительны, окружающие вас люди могут быть настроены критически к вашим успехам. Некоторые даже могут попытаться навредить вам. Вполне вероятно, что будет возможность отправиться в длительную командировку.



Весы

Сегодня муза будет преследовать вас и не оставит в покое. Поддайтесь и займитесь чем-то душевным и творческим. Возможно, раскроете в себе новые таланты, продолжайте и не переживайте все получится успешно. Отличный день для новых знакомств и романтических прогулок. Общение сегодня будет для вас особенно полезно и радостно.



Скорпион

Возможно, на работе вас отметят и ваш авторитет вырастет. Благоприятен день для раскрытия в себе ораторских способностей, возможно, вам стоит этим заняться. Ваше обаяние не останется незамеченным, смело устанавливайте контакты с потенциальными партнерами и коллегами. Это пойдет во благо работе и бизнесу.



Стрелец

Планируйте ваше будущее, и тогда у вас не будет неприятных сюрпризов. Решите для себя, на своем ли вы месте, действительно ли ваша деятельность приносит вам удовольствие. Не поддавайтесь стрессу, умейте расслабляться и отдыхать. Перегруженность не принесет хороших результатов. Отличное время для начала новых, романтических отношений и знакомств.



Козерог

Хороший день для общения и установления связей. Есть возможность подзаработать, стабилизировать свое материальное положение и продвинуться по карьере. Ваша энергия находится на высоком уровне. Используйте ваши связи и обаяние для получения поддержки от вышестоящих лиц. Расширяйте свой кругозор, путешествуйте, узнавайте новое, знакомьтесь с интересными людьми.



Водолей

Творческий подход к решению вопросов и проблем посетит Водолеев с утра. Дома будет царить идиллия и взаимопонимание, вы будете дарить и получать любовь. Будьте осторожны в общении с окружающими, ближе к вечеру. Разногласия и споры могут привести к разрыву дружеских отношений. Но в карьере будет заметен прорыв, если вы творчески подойдете к делу. Можно устроить себе романтическое свидание или любовное приключение.









Рыбы

Ревность может подпортить настроение и домашнюю атмосферу. Но убедитесь, не беспочвенна ли она. Ведь подозрение может пасть и на вас. Попытайтесь проявить доверие и терпение друг к другу, не рубите сплеча. Главное не замыкайтесь в себе, а открыто обсудите все вопросы и претензии друг к другу. Все можно решить, если есть взаимное желание.





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